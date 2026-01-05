Tractorada y marcha a pie de los ganaderos este viernes en Santander por su "crítica" situación

Archivo - Imagen de una tractorada en 2022 en Santander - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

Los ganaderos de Cantabria se movilizarán este viernes, 9 de enero, en Santander con una marcha a pie y una tractorada de unos cien vehículos para "alzar la voz" y alertar de la "crítica" situación del sector, amenazado por una rebaja de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y por el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que se une al problema del lobo y a las enfermedades emergentes que afectan al ganado, como la Dermatosis Nodular Contagiosa.

Tanto la marcha a pie como la tractorada tendrán como destino la Delegación del Gobierno, donde concluirá sobre las 13.00 horas.

La primera partirá a las 12.00 horas de la calle Burgos, mientras que los tractores se reunirán en la zona de Cajo, para desde allí acompañar a la marcha a pie hasta la Delegación del Gobierno.

En esta movilización con la que el sector ganadero cántabro 'estrena' 2026 están "unidas" todas las organizaciones del sector.

Ha sido presentada por el secretario general de UGAM-COAG, Luis Pérez Portilla; su homólogo de UPA Cantabria, Alberto Pérez Quintial, y el presidente de ASAJA en la comunidad, Manuel Herrero, que han explicado que la movilización está respaldada también por la organización profesional agraria AIGAS; por las cooperativas Agrocantabria y Valles Unidos del Asón y la de Comillas, así como por la Asociación Frisona de Cantabria y la Federación de Razas Cárnicas.

Además, el sector ha animado a unirse a toda la ciudadanía de Cantabria porque lo que está en juego es la alimentación, que es "cosa de todos".

REBAJA DE LA PAC Y ACUERDO CON MERCOSUR

Y es que, según han advertido, las rebajas previstas de las ayudas de la PAC para el sector van a provocar una subida de precios y el tratado de libre comercio con Mercosur, al que el sector ganadero cántabro "se opone totalmente", podría suponer la entrada de alimentos de terceros países de "dudosa" procedencia y producción, algo que se contrapone con la "muchísima normativa" y "criterios sanitarios" que deben cumplir los ganaderos de la comunidad.

Así, han alertado de que este tratado de libre comercio puede marcar un "antes y un después" y suponer "el fin del sector primario en Europa".

"No entendemos cómo se quiere externalizar la producción de alimentos a terceros países de dudosa prodecencia y producción", ha lamentado Pérez Portilla (UGAM) que ha subrayado que "la soberanía alimetaria de la UE y del país es muy importante". "No entendemos cómo nos venden para que Alemania pueda comercializar vehículos y productos farmacéuticos".

En cuanto a las rebajas de la PAC previstas para el próximo periodo, las han cifrado en un 22 por ciento que, añadiendo el IPC, pueden llegar al 33%.

DERMATOSIS NODULAR Y LOBO

Y en cuanto a la Dermatosis Nodular, los ganaderos cántabros han reclamado una hoja de ruta clara y la rebaja de la categoría de la enfermedad para que un positivo en una res no implique el sacrificio de todos los animales de la explotación sino solo de la afectada.

También piden que los ganaderos tengan la decisión sobre la vacunación y que ésta sea voluntaria.

"Lo que no puede ser es que una enfermedad, y sobre todo unos intereses comerciales, se lleven por delante las cabañas ganaderas, las granjas y las familias que nos dedicamos a ello. Por eso necesitamos que se marque una hoja de ruta por parte del Ministerio y por parte de Bruselas. Es el momento de tomar una determinación sobre esta enfermedad", han indicado.

Han advertido que la Dermatosis Nodular está "desatada" en la vecina Francia y han reconocido que la entrada de esta enfermedad en Cantabria sería "desastrosa".

Y en cuanto a la problemática del lobo, han vuelto a denunciar que el lobo está extendido "por todas la zonas de Cantabria y en muchas de ellas es imposible realizar ya la ganadería extensiva" debido a que el cánido sigue día a día atacando. Por ello, demandan que se amplíe el control poblacional.

A todas estas cuestiones se une también la "excesiva" burocracia al que tiene que hacer frente el sector, "que lo único que produce es la desaparición de explotaciones ganaderas".

Han expuesto que son "muchas" las motivaciones y reivindicaciones por las que el sector saldrá a la calle este viernes y para las que pille el apoyo de la ciudadanía.

Sin embargo, han asegurado que no quiere que esta movilización se politice y que ningún partido o política "se adueñe de ellas para utilizarlas a su antojo". "Solo se acuerdan de nosotros cuando vienen elecciones", han lamentado los representantes del sector.

El sector ganadero estará arropado por una representación de los pescadores, que también harán escuchar sus reivindicaciones, y por cazadores.