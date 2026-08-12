Tráfico lento en la N-643 en San Vicente y en la A-67 entre Cieza y Los Corrales, sentido Palencia

Archivo - A-67.-ARCHIVO - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-634 en San Vicente de la Barquera y la autovía A-67 entre los municipios de Cieza y Los Corrales Buelna, sentido Palencia, registran tráfico lento en la tarde de este miércoles de eclipse.

En la primera, esta circunstancia se da entre los puntos kilométricos 268-267.5; y en la A-67 el tramo comprendido entre los kilómetros 168-163 sentido Palencia debido a un vehículo detenido en la calzada, según informa la DGT en su página web.

Con motivo del fenómeno astronómico están interrumpidos al tráfico los accesos a Fuente del Chivo (CA-916), en Alto Campoo; el mirador de Peña Cabarga, en Medio Cudeyo (CA-412); el faro de Ajo, en Bareyo (en el vial de acceso y desde la rotonda de la playa de Cuberrís en la CA-446); Gerra y La Revilla (CA-131), en San Vicente de la Barquera; seis accesos al monte La Picota desde Mortera (CA-303), en Piélagos; dos calles de Suances (Madrid y Sobremar) que llevan al faro de la localidad; y la carretera que sube al monte Ibio, así como el vial por el que se accede el faro de Cabo Mayor, en Santander.