El tráfico en el Puerto de Santander cae un 1,8% hasta octubre

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Santander movió en los diez primeros meses del año 5,9 millones de toneladas, un 1,8 por ciento menos que en el mismo periodo de 2024, según los datos aportados este martes por Puertos del Estado.

De este modo, el puerto de la capital cántabra se sitúa como el octavo que menos ha caído de los catorce que han disminuido en el acumulado, por delante de Alicante (-11,8%), Pontevedra (-10,3%), Bilbao (-9,3%), Tarragona (-8,7%), Cartagena (-6,8%), La Coruña (-4,5%) y Algeciras (-4,1) y frente a la caída del 0,7% en el conjunto de puertos españoles.

En Santander, las mercancías registraron un comportamiento similar, con 5,9 millones de toneladas, un 1,7% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando en el total de puertos del Estado retrocedieron un 0,8%.

Hasta octubre, el movimiento de graneles sólidos retrocedió un 5,1% respecto al mismo periodo del año anterior en el Puerto de Santander, hasta los 2,6 millones de toneladas; mientras el de graneles líquidos creció un 20,5%, con 187.804 toneladas.

La mercancía general repuntó un 0,2%, hasta los 3,1 millones de toneladas.

Dentro de la mercancía general, la de contenedores en el Puerto de Santander se incrementó un 7,2 por ciento, hasta las 1,2 millones de toneladas de enero a octubre; y el tráfico de contenedores (TEUS) lo hizo un 5,8%, con 134.519.

También el tráfico ro-ro experimentó un descenso en el Puerto de Santander, concretamente del 8%, hasta los 1,8 millones de toneladas en el acumulado. El tráfico de automóviles en régimen de mercancía registró hasta noviembre 324.296 unidades, un 4,4% más.

Igualmente, en Santander disminuyó un 6% el número de pasajeros en régimen de transporte y de crucero en los diez primeros meses, con 238.114.

DATOS NACIONALES

Los puertos españoles movieron 465,1 millones de toneladas entre enero y octubre de 2025, lo que supone un descenso del 0,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos provisionales de Puertos del Estado, la empresas pública que los gestiona.

Aunque los tráficos de mercancías siguen por debajo de 2024,como consecuencia de la incertidumbre global, el dato de octubre muestra una ligera recuperación respecto al retroceso del 1,7% que se registró en septiembre.

La recuperación es aún mayor si se compara con las caídas de primavera y verano (-2,9% en mayo, -3,1% en junio o -2,3% en julio y agosto), debido a la fortaleza de la mercancía convencional y una tímida mejoría de los graneles líquidos, según explica Puertos del Estado.

La mercancía general registró en los diez primeros meses del año un descenso del 0,2%, hasta los 234,2 millones de toneladas, con un aumento del 3,8% de la convencional (74,5 millones de toneladas) y un retroceso del 2% en la contenerizada (159,6 millones de toneladas).

Los contenedores (TEU) subieron un 2,4%, superando 15,6 millones de unidades hasta octubre, aunque continuó la tendencia a la baja de los TEU en tránsito (-1,4%) desde comienzo de este año --aunque más moderada que en meses anteriores--, frente a los TEU import-export, que siguieron una tendencia al alza (+8,3%) en los puertos españoles.

El tráfico de graneles líquidos rompió en octubre la tendencia a la baja con un aumento del 0,2% (casi 150 millones de toneladas), gracias a la recuperación de la gasolina, gas natural y productos químicos, mientras que los graneles sólidos registraron un descenso del 4,5%, con un total acumulado de 67,7 millones de toneladas.

El tráfico ro-ro (con ruedas) creció un 3%, rozando los 63 millones de toneladas; el número de buques mercantes decreció un 2,3% respecto a los diez primeros meses del año anterior, con un total de 138.239 unidades; y el arqueo bruto se incrementó el 1%.

UN 12,5% MÁS DE CRUCEROS

En cuanto al tráfico de pasajeros, aumentó un 4,8% hasta octubre, en relación al mismo periodo de 2024, hasta casi alcanzar los 37 millones de movimientos.

En cruceros viajaron 11,8 millones de personas, un 12,5%, al mismo tiempo que en régimen de transporte se movieron otros 25 millones de personas, un 1,5% más que hace un año.