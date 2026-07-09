Tramitar el Plan Especial de Protección de Altamira llevará "mínimo" un año

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y otros integrantes del Patronato de Altamira junto a la entrada de la cueva - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tramitación del Plan Especial de Protección de Altamira, que será elaborado por parte de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria ajustándose a la declaración como Zona Arqueológica decretada por el Ministerio de Cultura, tardará como "mínimo" un año.

Así lo ha anunciado la jefa del Gobierno regional, María José Sáenz )de Buruaga (PP) tras presidir, por turno, el Patronato del Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira que se ha celebrado este jueves en Santillana del Mar y en el que "una de las cuestiones más importantes" que se ha abordado ha sido, precisamente, el Plan Especial de Protección Altamira.

La presidenta ha explicado que un informe del Servicio Jurídico del Ejecutivo ha determinado que el órgano competente para redactar este plan es la Consejería de Cultura, que luego deberá contar con la aprobación inicial y provisional de los plenos de los dos ayuntamientos afectados por este instrumento, que son el de Santillana del Mar y el de Reocín.

Posteriormente, la aprobación definitiva corresponderá a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), dependiente de la consejería que dirige Roberto Media.

Además, dicho informe indica, según ha detallado Buruaga, que el Plan Especial de Protección "no debe rebasar" lo establecido en el Real Decreto publicado el pasado junio en el Boletín Oficial del Estado por el que modifica la categoría, de Monumento a Zona Arqueológica, y se define la delimitación de la cueva de Altamira, declarada Bien de Interés Cultural.

La presidenta de Cantabria y del Patronato de Altamira ha afirmado que dicha declaración de Altamira como Zona Arqueológica está "plenamente justificada" y era el paso previo "imprescindible" para poder avanzar en el Plan Especial de Protección a partir de la delimitación que estable el citado Real Decreto.

Para Buruaga, lo "verdaderamente importante" del mismo, y de ese cambio de categoría, es que establece que "Altamira no es solo una cueva" sino un "conjunto patrimonial integral, formado por la cavidad, por los elementos y los edificios que la acompañan y también por el entorno que rodea".

"Su importancia, por lo tanto, no radica únicamente en esas célebres pinturas, que claro que sí, sino en la articulación de un todo dedicado a la investigación, a la conservación, a la interpretación y a la difusión del legado cultural paleolítico, constituyendo uno de los lugares más emblemáticos de España y desde luego un referente mundial para el estudio de nuestro pasado", ha dicho.

Según se recoge en el Real Decreto, forman parte de esta Zona Arqueológica, la propia cueva, la Casa de 1924, Espacio 1973; Edificio Principal; Cueva de las Estalactitas, el Yacimiento Arqueológico 'alrededores de Altamira' y el entorno geológico y natural.

Buruaga ha explicado que dicho Plan de Protección "no solo va a facilitar la investigación científica, la integridad geológica y la realización de actividades compatibles con su conservación, sino que también es una herramienta fundamental para evitar potenciales agresiones a la cueva".

Ahora, una vez publicado el Real Decreto y resuelto a quien pertenece la competencia de redactar el Plan Especial de Protección (Consejería de Cultura) y su alcance (que no debe superar lo establecido en el RD), el Gobierno va a adaptar el documento inicial en el que ya venía trabajando al ámbito delimitado por la Zona Arqueológica establecida "e iniciar su tramitación a la mayor brevedad posible, agilizando plazos, cumpliendo todos con las obligaciones".

"Esta tramitación va a requerir un periodo mínimo, siendo muy diligentes y muy rápidos, de un año", ha reconocido Buruaga, que ha reclamado la "máxima colaboración" entre todas las Administraciones implicadas.