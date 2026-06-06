Transportes desvelerá en julio el proyecto de la estación AVE de Reinosa y recuperará en otoño la parada del Alvia

Oscar Puente en Reinosa - EUROPA PRESS

REINOSA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transporte desvelará el próximo mes de julio el proyecto de la estación de alta velocidad de Reinosa y de la integración del ferrocarril a su paso por esta localidad cántabra.

Además, en otoño se recuperará la parada del tren Alvia en este municipio que se había suprimido dentro del trayecto hacia Madrid, para el mes de septiembre u octubre más concretamente.

Lo ha anunciado así el ministro del ramo, Óscar Puente, este sábado en Reinosa, en declaraciones a los medios antes de participar en un acto por el centenario del PSOE local.

También ha sido cuestionado por los trenes de Cercanías comprometidos por su Ministerio con Cantabria y Asturias tras el error en los diseñados con anterioridad y que 'no cabían por los túneles'.

Los nuevos se empezaron a construir en febrero de 2024 y Puente cree que para la primera mitad de 2027 habrá ya "algunas unidades". "En pruebas sin duda. Y a partir de ahí, espero que los podamos poner en servicio", ha expresado.