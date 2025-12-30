Transportes invertirá 12 millones en ocho actuaciones para minimizar el ruido de la A-8 y la S-10

Obras para minimizar el ruido en carreteras - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el Plan de Acción contra el Ruido (PAR) de los grandes ejes viarios de la Red de Carreteras del Estado para el periodo 2025-2029, que contempla una inversión de más de 12,6 millones de euros en ocho actuaciones en Cantabria: dos en la A-8, en Solares y Torrelavega; y seis en la S-10, a la altura de Maliaño, Astillero y Heras. En su conjunto, las obras afectarán a un total de 10 kilómetros de carretera.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha puesto en valor esta nueva inversión del Ministerio de Transportes en Cantabria para instalar pantallas acústicas y así mejorar la calidad de vida de los vecinos que residen cerca de estas vías de alta capacidad.

Tras superar su fase de consulta pública, el Plan aprobado prioriza el desarrollo de medidas correctoras en 95 zonas de actuación de 11 comunidades autónomas, sumando un total de 107 kilómetros de carreteras que actualmente superan los objetivos de calidad acústica normativamente establecidos.

La inversión total prevista en este plan es de 233 millones de euros y las obras deberán ejecutarse antes de 2029. Con ellas, se calcula que más de 37.800 personas, 13 centros sanitarios y 33 centros docentes y culturales se verán directamente beneficiados

Según datos del Ministerio, el 93% de las actuaciones priorizadas cuentan ya con proyectos de construcción aprobados o en avanzada fase de redacción, lo que permitirá un despliegue "ágil" de las obras. Entre las medidas contempladas se incluyen la instalación de pantallas acústicas, la renovación de pavimentos por otros de características fonoabsorbentes y otras soluciones técnicas.

Estas acciones se han definido tras el cartografiado estratégico del ruido de los grandes ejes viarios de la Red de Carreteras del Estado con tráfico superior a 3 millones de vehículos al año. En el caso de Cantabria, se ha analizado un total de 327 kilómetros.

La inversión prevista en este Plan supone la continuidad de los más de 132 millones de euros licitados en 23 obras específicas entre los años 2021 y 2024, financiadas con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)-NextGenerationEU, cuyos trabajos está previsto que finalicen a lo largo de 2026.