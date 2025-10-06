Transportes licita por 7,3 millones las obras de mejora de la infraestructura ferroviaria entre Udalla y Treto

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por un importe de 7,3 millones de euros (IVA incluido) un contrato, a través de Adif, para la estabilización de los taludes próximos a la vía ferroviaria entre la estación de Treto y el apeadero de Udalla.

En concreto, la actuación comprende entre los puntos kilométricos 573/510 y 585/200 de la línea Bilbao La Concordia-Santander, en la red de ancho métrico de Cantabria.

En nota de prensa, el Ministerio ha detallado que el objetivo de esta actuación es reparar, asentar y dotar de una protección permanente a las zonas que discurren en talud, de forma paralela a las vías, y que pueden verse afectadas por lluvias y otros factores climatológicos adversos. Ello redundará en "la mejora de la fiabilidad y calidad de las circulaciones ferroviarias".

Los trabajos comenzarán con la retirada de la malla existente para poder llevar a cabo el desbroce, desarbustado y, si fuera preciso, tala de árboles junto a la vía. Además, se realizará el saneo de material y bloques potencialmente inestables.

Finalmente, se ejecutarán las labores de protección de toda la zona, mediante la colocación de mallas metálicas de triple torsión.

OTRAS INVERSIONES

Por otra parte, el Ministerio ha hecho hincapié en que recientemente ha invertido más de 8 millones de euros en obras de mejora de la fiabilidad y protección de la plataforma de vía en la red de ancho métrico de Cantabria, ejecutadas por Adif.

Actualmente, están en marcha actuaciones de refuerzo y estabilidad de taludes en varios tramos de la línea Santander-Cabezón de la Sal, en la zona de Golbardo y en el trayecto entre Casar de Periedo y San Pedro de Rudagüera.

Las actuaciones, enmarcadas en el plan de renovación y mantenimiento de la red convencional, contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que fomenta infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, ha explicado.