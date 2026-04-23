Transportes rehabilita con firmes sostenibles seis kilómetros de la N-634 en Ontón - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SANTANDER 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está realizando obras de rehabilitación de firmes con asfalto sostenible en la carretera nacional N-634, entre los kilómetros 136,3 y 142,3, a su paso por la localidad cántabra de Ontón.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros (IVA incluido), financiado con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Los trabajos en este tramo se iniciaron el pasado mes de marzo y está previsto se prolonguen hasta mediados del mes de mayo, en horario de lunes a jueves, entre las 8.00 horas y las 20.00 horas, y los viernes o vísperas de festivos entre las 8.00 horas y las 13.00 horas.

Durante su desarrollo, el tráfico se verá afectado por el corte de uno de los dos carriles de la carretera, por lo que se habilitará circulación alterna, regulada mediante semáforos por el carril que queda en servicio.

Esta actuación se enmarca en el Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, cuyo objetivo es impulsar la economía circular mediante la reutilización del asfalto recuperado, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación a través de la reducción de temperaturas y disminuir las necesidades de acarreo de materiales, así como el transporte asociado, mediante técnicas de reutilización. Además, contribuye a la descarbonización y a la sostenibilidad del transporte.

Se trata de una iniciativa novedosa del Ministerio para renovar, en esta primera fase, el firme de 114 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León, Región de Murcia, Galicia, Principado de Asturias, La Rioja, Aragón y Cantabria, con materiales reutilizados y sostenibles.

Además de en Cantabria, algunos de los trabajos ya han comenzado en Logroño, Zamora, Pontevedra y Zaragoza.