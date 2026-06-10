Transportes renovará desde verano el firme de la A-67 entre Reinosa y el límite provincial con Palencia por 8 millones

Archivo - Mapa de actuación de las obras de rehabilitación del firme de un tramo de la autovía A-67 en Cantabria. - MITMA - Archivo

SANTANDER, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comenzará este verano la obra de renovación del firme de los 18 kilómetros de la autovía A-67 comprendidos entre Reinosa y el limite provincial con Palencia, en ambos carriles y ambos sentidos, con un presupuesto de 8 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

Además, dentro del contrato de emergencia de la Demarcación de Carreteras en Cantabria para mejorar la nacional N-611 --que cuenta con un presupuesto total de 11 millones de euros--, las máquinas ya trabajan sobre el firme del tramo Mataporquera-Reinosa, para terminar con el "evidente deterioro".

Así lo han anunciado este miércoles el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y el alcalde de Reinosa, Sergio Balbontín, tras una reunión, en la que también han adelantado un proyecto para abrir una oficina fija de la Policía Nacional y mejoras puntuales en el proyecto de supresión de pasos a nivel.

En el primer proyecto, la Delegación trabajará durante los "próximos meses" junto a la Jefatura Superior de Policía para abrir "lo antes posible" una Oficina de Expedición de DNI y Pasaportes, permanente y que atenderá de lunes a viernes. En Cantabria, solo existe otra similar, ubicada en Castro Urdiales, además de las integradas en las demarcaciones de Torrelavega y Santander.

Hasta su apertura, el Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional aumentará de dos a tres sus visitas mensuales a la capital campurriana, para atender una lista de espera de "más de 80 personas", entre las que también se encuentran empadronados en municipios del norte de Castilla y León.

PASOS A NIVEL

Por otro lado, ambos han anunciado mejoras en la integración ferroviaria de Campoo, que incluye la supresión de dos pasos a nivel ubicados en Reinosa y un tercero en Campoo de Enmedio. Durante una reunión que, según Balbontín, "no ha trascendido", los municipios y Adif han "enriquecido" el proyecto, cuyos detalles se anunciarán en julio junto al proyecto de la nueva estación de Alta Velocidad de Reinosa.

Actualmente, Adif está trabajando en el nuevo convenio, que después tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y finalmente será firmado por ambos ayuntamientos, Gobierno de Cantabria y Gobierno de España. En este sentido, Casares ha señalado que la firma definitiva "nos va a llevar todavía meses, pero va a ser un antes y un después".

Sobre el Polígono de La Vega, el regidor reinosano ha afirmado que existen "media docena de empresas" interesadas en comprar parcelas. Además, este martes ha mantenido una reunión con empresarios de la zona, cuyas peticiones mandará "inmediatamente" a Casa 47, empresa pública propietaria de este suelo industrial.

En otro punto, el delegado ha puesto en valor la rehabilitación integral del Centro de Salud de Reinosa, con una inversión de un millón de euros del Ministerio de Vivienda; la inauguración "en muy pocas semanas" de las primeras 19 viviendas de alquiler asequible, con otro millón de euros; la recuperación de las paradas del Alvia al mediodía; y la futura inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil del municipio.

Por su lado, el nuevo alcalde ha destacado la inversión de "más de 30 millones de euros" del Estado para la comarca de Campoo. Se trata de la primera visita a la Delegación del Gobierno desde su toma de posesión hace dos meses.