Trasladado el 60% del personal de la Gerencia del SCS tras las "vibraciones y grietas" en el edificio de la Residencia

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SANTANDER 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 60 por ciento del personal que trabaja en la sede de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS) ya ha sido trasladado, tras las "vibraciones" y "grietas" que sufrió el edificio, uno de los cuatro que integran el complejo de hospitalario de la antigua Residencia Cantabria, por los trabajos de maquinaria pesada con motivo de su desmantelamiento. Un traslado que ya estaba previsto por estas circunstancias.

Así lo ha informado el consejero de Salud, César Pascual, este miércoles a preguntas de la prensa, en las que ha avanzado que esta semana se va a trasladar algún empleado más y el objetivo es que a inicios de la que viene la reubicación esté completada.

Pascual ha señalado que el edificio del SCS "está viejo pero no está mal". El consejero ha explicado que la demolición de unas rocas para la ampliación de un aparcamiento han "vibraciones" que hicieron que en las paredes surgieran "grietas".

"Los trabajadores del centro percibieron las vibraciones de la máquina" de demolición, lo que "hizo que la gente se pusiera nerviosa" y ha llevado a la Consejería de Salud a adelantar los plazos del traslado provisional al edificio Lagunilla, alquilado para tal fin, pese a que "alguna sede todavía no estaba terminada de adecuar".

UGT exigió el pasado lunes a la Consejería de Salud la reubicación inmediata de todo el personal que trabaja en la sede de la Gerencia del SCS, tras el aviso de una afiliada y trabajadora de la quinta planta que el 17 de abril requirió la presencia del sindicato por vibraciones que sufría el edificio por los trabajos cercanos de maquinaria pesada.

Aunque los técnicos tanto del SCS como de la empresa encargada de las obras no apreciaron riesgo alguno por esas vibraciones, ese mismo día (17 de abril) anunciaron al sindicato que se procedería a la reubicación de las trabajadoras de la quinta planta en la primera y, al final, se las terminó trasladando al edificio Lagunilla, ubicado en la calle Gutiérrez Solana número 4 de Santander.