Trasladan a un hombre de Reinosa al Hospital de Cruces por quemaduras de origen eléctrico

El helicóptero del Gobierno de Cantabria y personal del 061 atienden a un hombre con quemaduras de origen eléctrico. - 112 CANTABRIA

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha trasladado a un hombre desde Reinosa al Hospital de Cruces, en Vizcaya, que presentaba quemaduras de origen eléctrico.

En la red social 'X', el 112 Cantabria ha subrayado que ese traslado le ha tenido que realizar "de carácter urgente".

Así, ha explicado que los miembros del helicóptero del Ejecutivo han recibido la ayuda de personal del 061.