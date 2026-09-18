'La Traviata' cambiará de soprano este sábado por enfermedad

La soprano Maylin Cruz. - PALACIO DE FESTIVALES

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La soprano Maylin Cruz sustituirá en el papel de Violeta Valéry a Sabina Puértolas, que no podrá actuar en la segunda función de 'La Traviata', este sábado, por enfermedad.

En un comunicado, el Palacio de Festivales de Cantabria, que ha deseado una pronta recuperación a la soprano, ha explicado que quien quiera solicitar la devolución de las entradas lo podrá realizar desde el mismo sábado a través del canal por el que se realizó la compra.

En este sentido, ha subrayado que, quien haya comprado su entrada de manera presencial deberá acudir a taquilla para solicitar la devolución, mientras que para las adquiridas a través de la web se debe escribir a soporte@vivaticket.com .