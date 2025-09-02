Una treintena de equipos participan en la Vuelta Ciclista a Cantabria Junior UCI 2025 del 5 al 7 de septiembre - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de equipos participan en la Vuelta Ciclista a Cantabria Junior UCI 2025 que se celebrará del 5 al 7 de septiembre en las localidades de Vioño (Piélagos), Sarón (Santa María de Cayón) y Santander.

La directora general de Deporte, Susana Ruiz, ha presentado este martes la competición, acompañada de su organizador, Domingo Agudo, y ha puesto en valor que esta vuelta ciclista contará con "un alto nivel competitivo" tras la selección de los equipos participantes entre un total de 90 solicitudes.

Ruiz también ha destacado que esta prueba es "un gran escaparate televisivo para Cantabria", ya que su retransmisión en directo permitirá que "miles de espectadores conozcan y disfruten tanto del ciclismo juvenil como de nuestra región, reforzando nuestra imagen de turismo deportivo de primer nivel".

La directora general de Deporte ha recordado a Iván Meléndez Luque, el joven ciclista de 17 años que falleció recientemente en la Vuelta Junior a la Ribera del Duero. "Queremos rendirle homenaje a Iván, que encarnaba la ilusión, la entrega y la pasión que mueven a cada corredor que participa en pruebas como la que hoy presentamos. Su recuerdo nos acompañará durante esta edición y cada pedalada será también un tributo a su memoria", ha remarcado.

Por su parte, Agudo ha destacado que esta competición es "ya un referente que está cogiendo prestigio no solo a nivel internacional, sino mundial" y ha asegurado que, de cara a la próxima edición, hay equipos que han contactado con la organización para mostrar su interés en participar.

Al respecto, ha remarcado que para la celebración de la vuelta de este año se ha realizado una selección final "muy meticulosa" de 32 equipos de entre casi el centenar de solicitudes recibidas.

De los 32 equipos que participan este año, 11 son conjuntos extranjeros que estarán en la línea de salida, entre ellos, la selección de Grecia, el equipo portugués Paredes, los conjuntos ingleses de Team Nova y Tofauti Active UK, el SKP Snova Asia de Hong Kong, el Tiger Cycling Team y el Wielerclub Onder Ons Parike desde Bélgica, y las selecciones de Suecia, Turquía, Israel y la selección de Kazajistán.

A nivel nacional destaca la presencia de cinco equipos cántabros, que son el Bathco, el Santillana/Reocín-Cartagena-Autovivo mixto, el Corbatas Pindal-Global-Caja Rural de Asturias, el Camargo Beko y el Multihogar Cantabria. De Asturias llegarán el MMR Academy, Quesos La Peral y el Ciudad de Oviedo, mientras que también competirán los equipos vascos Cafés Baqué Movistar, Mendiz Mendi del exprofesional Omar Fraile, Café Dromedario Flotamet, Punta Galea Loiumat y Alimco-Campagnolo.

Completan la inscripción el conjunto junior de la Fundación Alberto Contador, el Polti VisitMalta, los extremeños del Electromercantil GR100, los valencianos de UAE Ayuso, el Sumelec Ermitagaña navarro, el Picusa Academy y el Voltia Lasal gallego, el Abike Gran Canaria y el Huesca La Magia Supermercados Altoaragón.

TRES ETAPAS DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE

La primera etapa consta de 118,8 kilómetros y tendrá salida este viernes en Vioño y meta en esta misma localidad, mientras que la segunda etapa se desarrollará el sábado en un recorrido de 114,9 kilómetros que parte y llega a Sarón. Ya la tercera etapa, prevista para el domingo 7 de septiembre, tendrá lugar en Santander, partiendo desde el ayuntamiento para realizar la subida a la cuesta de La Atalaya.

Como en ediciones anteriores, la Vuelta a Cantabria Junior UCI contará con retransmisión televisiva en directo, de modo que se podrán seguir los últimos 60 kilómetros de la primera y la segunda etapa, así como la tercera jornada de forma íntegra.