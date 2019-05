El tren en el que viaja Revilla a Madrid sufre una avería

Actualizado 20/05/2019 21:17:42 CET

SANTANDER, 20 (EUROPA PRESS)

El tren en el que viaja esta tarde el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para acompañar al diputado electo de su partido (PRC), José María Mazón, en la toma de posesión en el Congreso, se ha visto afectado por una avería en la catenaria, que mantiene parado al convoy en Bárcena de Pie de Concha y a los viajeros en la estación de la localidad.

"No podemos aguantar más en Cantabria", se ha quejado el jefe del Ejecutivo y líder regionalista, que ha tachado de "escándalo" y "vergüenza que estemos en Cantabria incomunicados por ferrocarril", ya que lo sucedido en esta línea ferroviaria es "algo muy habitual".

El tren, en el que también viajaba una treintena de cargos y militantes del PRC así como periodistas, ha partido de Santander pasadas las siete de la tarde (19.08 horas, es decir, con ocho minutos de retraso sobre su horario habitual), y se ha detenido una media hora después en Torrelavega, para continuar después hasta Bárcena, donde permanece parado, a la espera de saber si sus pasajeros seguirán en tren o serán transbordados por carretera en autobús.

"Sois testigos. Ha salido a las siete de Santander y ha recorrido 54 kilómetros en hora y cuarto", ha dicho a los periodistas Revilla, que se ha preguntado "¿a qué hora llegaremos hoy a Madrid?". Tampoco saben en qué van a llegar. ¿Será en coche? ¿Será andando? ¿Será en tren? No hay explicación", se ha cuestionado a continuación. En este sentido, ha ironizado con que ve "peligrar" la toma de posesión de Mazón.

"¿Quién puede planificar una reunión en Madrid a una determinada hora si esto no se sabe si va a llegar o no?", ha agregado. "Ahí veis los autobuses. Los tienen todos los días ahí, por si hay que hacer transbordos", ha indicado a los medios de comunicación al bajarse del tren en Bárcena.

Previamente, cuando iban a bordo, Renfe ha informado por megafonía a los pasajeros del Alvia de la avería. "Me muero", ha exclamado Revilla, ha encomendado precisamente a Mazón reclamar en el Congreso de los Diputados la mejora del tren Santander-Madrid y la reducción del trayecto a tres horas.

En este sentido, y según él mismo ha dicho, no se podía creer lo que estaba ocurriendo. "Juro que yo no he sido", ha ironizado Revilla, que ha negado así que se trate de un "sabotaje".

Sin embargo, no estaba sorprendido por lo sucedido. "Hace cuatro días ha ocurrido lo mismo. Ocurre tres veces a la semana. Te puede tocar", ha apostillado, antes de comentar que ayer -por el domingo- han estado "revisando la vía" en previsión de que esto pudiera pasar y sabiendo, que al viajar él, lo iba a "cascar".

De hecho, ha bromeado con los periodistas que, en previsión de que algo así pudiese ocurrir, lleva "chorizo, jamón y una bota de vino" en la mochila por si "fuese necesario pasar la noche".

Para quienes acompañan a Revilla y Mazón en el vagón del Alvia parecía hasta una broma la información que Renfe estaba dando por megafonía respecto a la avería.

Con la avería de la catenaria y sus consecuencias, los regionalistas creen que este viaje a la capital para la toma de posesión de Mazón podría convertirse en la mejor imagen para mostrar la necesidad de mejorar esta conexión ferroviaria y que será la principal reivindicación del diputado del PRC en la Cámara Baja. "Ahora, más que nunca, está justificado un diputado en Madrid", ha sentenciado Revilla.

LA AVERÍA

Según han indicado fuentes de Adif a esta agencia, la avería en la catenaria se ha detectado a las 17.50 horas entre Montabliz y Pesquera.

Tras esto, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha desplazado al lugar a personal especializado para reparar el fallo y recuperar la normalidad.

Finalmente, la incidencia ha quedado solucionada sobre las 21.06 horas y la circulación entre Reinosa y Bárcena ha ido recuperando la normalidad, según ha informado Adif en redes sociales.