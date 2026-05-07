Tres alumnas de Gestión Hotelera de la Escuela de Turismo Altamira ganan el X Talent Match del Grupo Hotusa

Ganadores de la X edición de Talent Match del Grupo Hotusa. - UC

SANTANDER 7 May. (EUROPA PRESS) -

Manuela Caballero, Vanesa Díez y Carla Ortega, alumnas del grado en Gestión Hotelera y Turística de la Escuela Universitaria de Turismo Altamira, adscrita a la Universidad de Cantabria (UC), han ganado la X edición de Talent Match del Grupo Hotusa con el proyecto 'Aurys Concierge: el brillo de un servicio sin esperas', un asistente virtual con el que buscan transformar la experiencia del huésped en los establecimientos hosteleros.

El proyecto, dirigido por el profesor Manuel Vidal López, propone un innovador sistema basado en inteligencia artificial, que responde a desafíos actuales del sector como la saturación en la recepción, la escasez de personal en momentos de alta demanda y la creciente necesidad de servicios digitales ágiles y personalizados, ha indicado la UC en nota de prensa.

La propuesta de las tres estudiantes de Turismo, que compitieron con 350 estudiantes de toda España, destaca por su enfoque integral, ya que permite a los clientes acceder de forma autónoma a servicios como reservas de restaurantes, contratación de experiencias, información turística o transporte, todo ello a través de un punto interactivo inteligente.

Además, incorpora valores clave para la industria actual como la sostenibilidad, la eficiencia operativa y la mejora de la satisfacción del cliente, lo que contribuye a la diferenciación competitiva de las cadenas hoteleras.

La coordinadora académica de la Escuela, Cristina Torre, ha explicado que el reconocimiento obtenido en el Hotusa Talent Match pone de manifiesto no solo el talento y la capacidad de innovación de las alumnas, sino también la calidad de la formación impartida por la Escuela Universitaria de Turismo Altamira, centro adscrito a la UC, que cuenta con una larga trayectoria en la formación de profesionales del sector turístico y una constante adaptación a las nuevas demandas de la industria.

"Este logro refuerza el compromiso de la institución con la excelencia académica y la vinculación directa con el entorno empresarial, impulsando el desarrollo de proyectos reales que fortalecen la empleabilidad del alumnado y lo preparan para liderar el futuro del turismo", ha destacado.

Finalmente, Torre ha subrayado que este premio representa "un hito en la trayectoria de las estudiantes y un motivo de orgullo para toda la comunidad educativa, consolidando el papel del centro como cantera de talento para el sector hotelero y turístico".