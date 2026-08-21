Tres clubes de Asobal se citarán el día 29 en el Torneo de Torrelavega en "la primera puesta de largo" del Bathco

Presentación del torneo - BM TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XIV Torneo Nacional de Balonmano Ayuntamiento de Torrelavega tendrá lugar el próximo sábado 29 de agosto en el Pabellón Vicente Trueba con la participación de tres equipos de la Liga Asobal: Bathco BM Torrelavega, Recoletas Salud Atlético Valladolid y Tubos Aranda Villa de Aranda.

Con entrada gratuita, se disputará en formato triangular y será "la primera puesta de largo" del nuevo proyecto de los naranjas ante su público.

Los torrelaveguenses abrirán el torneo a partir de las 17.30 horas contra el equipo pucelano. A las 19.00 será el segundo encuentro entre los dos conjuntos visitantes y la cita se cerrará a las 20.30 horas con el duelo entre Bathco BM y el Tubos Aranda Villa de Aranda.

Así lo han detallado este viernes en rueda de prensa el concejal de Deportes, Nacho González; el presidente de la Federación Cántabra de Balonmano, José Manuel Barquín; el directivo del Bathco BM, Jorge Pérez, y Jacobo Cuétara, entrenador del primer equipo, quienes han presentado el evento.

González ha señalado que desde el Consistorio están "encantados" de participar una vez más con "un evento de primer nivel" como éste, "con tres equipos de élite que vienen a competir" a Torrelavega.

Asimismo, ha destacado del Bathco "la temporada tan ilusionante" que tiene "por delante", con una plantilla "renovada y fichajes muy buenos".

Por su parte, Jorge Pérez ha definido el torneo como un día "que siempre hace mucha ilusión", ya que es la primera toma de contacto con la afición y que servirá, como dice el lema de la campaña de socios, para "quitar el sincio de naranja".

Ha coincidido con el edil en "lo ilusionante del año" y ha mencionado que esta temporada el conjunto disputará la fase de grupos de la European League.

Mientras, el técnico ha valorado que se trata de un torneo "de calidad, arraigado en la ciudad" y que, además, tiene "más importancia" debido a la cercanía del inicio de la liga, en dos semanas.

Por último, el presidente de la Federación ha reafirmado la colaboración de la entidad con aquellos eventos que "hacen crecer el balonmano en Cantabria y Torrelavega", algo que, a su juicio, este torneo "lleva años haciendo".

Todos los partidos podrán seguirse en directo a través del canal oficial del Balonmano Torrelavega en YouTube.