Tres empresas optan a la redacción del nuevo PGOU de Santander, que podría estar listo a finales de 2029

La alcaldesa, Gema Igual, y el concejal de Urbanismo, Agustín Navarro - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

La previsión es tener equipo redactor a final de este año

SANTANDER, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres empresas optan a la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Santander (PGOUS), un instrumento estratégico que guiará el crecimiento urbano y territorial del municipio en las próximas décadas y que el Ayuntamiento espera tener listo para los últimos meses de 2029.

Así lo ha avanzado el concejal de Urbanismo, Agustín Navarro, quien ha recordado que el contrato para la redacción de la revisión del plan y los trabajos complementarios cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros.

Según ha asegurado, la tramitación avanza y la previsión es tener equipo redactor a final de año.

Como ha explicado, el nuevo PGOUS se elaborará a través de un contrato de servicios que incluye la redacción del plan, la realización de estudios complementarios y el asesoramiento en la tramitación urbanística y ambiental. Se estructura en varias fases, desde el diagnóstico inicial hasta la aprobación definitiva, con un componente de participación ciudadana y adaptación a la normativa vigente.

El Ayuntamiento trabaja para que el nuevo PGOUS no sea solo un documento técnico, sino "un verdadero pacto ciudadano sobre la proyección de futuro de Santander como ciudad habitable, sostenible, cohesionada y adaptada al siglo XXI", ha asegurado el edil.

Y ha reiterado que la redacción del plan se apoya en dos trabajos previos que son la base del pliego actual: la consulta pública ciudadana realizada durante los meses de julio a septiembre de 2020 y la elaboración del modelo de ciudad, publicado en 2023.

Entre los aspectos clave del nuevo PGOUS destacan la regeneración de barrios, la protección del patrimonio natural y cultural, la optimización del uso del suelo, la integración del puerto en el entorno urbano y el impulso de una economía innovadora y circular. Además, el acceso a la vivienda y la digitalización de la gestión municipal serán "pilares fundamentales".

OBJETIVOS y FASES

El PGOUS se basa en nueve objetivos estratégicos alineados con los principios de sostenibilidad, regeneración urbana, movilidad eficiente y economía innovadora.

En concreto, la ordenación territorial y uso racional del suelo, integrando una visión metropolitana y protegiendo el paisaje; la revitalización de la ciudad consolidada, promoviendo la compactación urbana y la regeneración de barrios; la interacción puerto-ciudad, mejorando la relación entre la infraestructura portuaria y la vida urbana; y la adaptación al cambio climático, con medidas de resiliencia y gestión ambiental.

También el fomento de la economía urbana y circular, facilitando el desarrollo de sectores estratégicos; la movilidad sostenible, promoviendo la proximidad y la reducción del tráfico rodado; el acceso a la vivienda, ampliando la oferta de vivienda asequible y protegida; y la innovación digital, posicionando a Santander como una ciudad inteligente.

El proceso se estructura en varias fases que incluyen diagnóstico, alternativas, evaluación ambiental y propuestas finales. Además, se abrirán canales de participación para que vecinos, colectivos y profesionales puedan expresar sus ideas y propuestas.

La primera fase será el diagnóstico urbanístico (cuatro meses desde el inicio del contrato), que incluirá un análisis integral del territorio y el establecimiento de las bases para la planificación.

Posteriormente, en la segunda fase se elaborará el borrador del plan y documento inicial estratégico (seis meses desde la entrega del diagnóstico), que supondrá la formulación preliminar del plan y la evaluación ambiental estratégica inicial.

En la tercera fase se presentará la documentación para la aprobación inicial (diez meses desde la recepción del documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico) y será el momento de incorporar ajustes y la estructura normativa para la aprobación inicial.

La fase cuarta supondrá la aprobación inicial y el periodo de información pública (cinco meses desde la aprobación inicial por el Ayuntamiento).

A continuación, la evaluación ambiental estratégica y la aprobación provisional se enmarcan en la fase quinta para la integración de las modificaciones y la evaluación ambiental definitiva (dos meses desde la finalización de la información pública).

La última fase será la aprobación definitiva (un mes desde la recepción de informes de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) para la validación final y la entrada en vigor del PGOUS, ha detallado el Ayuntamiento en nota de prensa.