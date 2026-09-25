Tres investigados en Cantabria por maltrato a dos perros y un caballo - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en dos actuaciones diferentes, ha instruido diligencias en calidad de investigados, por presuntos delitos de maltrato animal, a un hombre que no dio los cuidados mínimos a dos perros, y a un hombre y una mujer responsables de un caballo que presentaba un estado de caquexia que ponía en peligro su vida.

El Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil supo este mes que una protectora de animales había recogido en Camargo a un perro mastín con extrema delgadez, que había carecido de agua y comida, y que no tenía identificación.

En la investigación para averiguar quién era el propietario del perro, localizaron en una finca del mismo lugar a un perro mestizo de bodeguero, en iguales condiciones que el anterior, que recogieron y trasladaron a otra protectora.

Finalmente determinaron que ambos perros eran de la misma persona y que los animales no habían recibido los cuidados mínimos y tampoco asistencia veterinaria, lo que había causado un perjuicio grave para su salud.

CABALLO EN PUENTE VIESGO

Por otra parte, a finales de agosto, el SEPRONA comenzó una investigación tras el hallazgo de un caballo en malas condiciones en una finca de Puente Viesgo.

Los agentes localizaron al animal tumbado porque no podía ponerse en pie y avisaron a un veterinario. Mientras llegaba el facultativo, los agentes le proporcionaron agua y consiguiendo que se levantara. El diagnóstico determinó que presentaba un estado de caquexia y su vida corría peligro.

A la par que se investigaba la identidad de los propietarios, los agentes contactaron con el Santuario Winston de Ávila de ayuda a caballos, que se hizo cargo del mismo y que actualmente se encuentra en sus instalaciones.

Finalmente se pudo averiguar que el caballo estaba bajo la responsabilidad de un hombre y una mujer, residentes en el municipio de Cartes, a los que se les ha instruido diligencias en calidad de investigados.