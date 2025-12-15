Los tres mercados de Santander acogen desde mañana seis talleres navideños para incentivar las compras

Archivo - Mercado de la Esperanza en Santander - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los tres mercados municipales de Santander --México, La Esperanza y Puertochico-- acogerán desde este martes y durante cuatro días un total de seis talleres para incentivar las compras durante estos días de navidad.

Así lo ha anunciado este lunes el concejal de Mercados, Álvaro Lavín, quien ha explicado que el objetivo de estos talleres es, además de incentivar las compras en los mercados durante la campaña de Navidad 2025, ofrecer a la ciudadanía experiencias creativas y formativas relacionadas con las celebraciones navideñas.

Con estos talleres también se busca potenciar la imagen del mercado como un espacio de cercanía, calidad y personalización y generar mayor relación entre comerciantes y consumidores.

Los talleres serán ofrecidos por Silvia Ramón, del equipo de Living Cantabria, se celebrarán dos en cada mercado y su duración será de tres horas y mediam aproximadamente, en las que habrá una bienvenida, una parte teórico-práctica inicial, una pausa café, una parte práctica intensiva y para acabar un cierre, exposición de resultados y foto grupal.

El número de participantes por taller es de 20 personas y el edil ha invitado a los vecinos a participar, en concreto, a personas adultas interesadas en la creatividad, el consumo responsable y las tradiciones navideñas, familias que buscan actividades conjuntas en estas fechas y consumidores habituales y potenciales del comercio local.

Los dos talleres del Mercado de México -el martes de 10.00 a 13,30 horas y el miércoles en el mismo horario- estarán dedicados a la decoración navideña. En ellos, los participantes aprenderán a elaborar adornos navideños personalizados utilizando materiales de comercios locales y reciclando materiales al alcance.

El Mercado de México se llenará de vida y ambientación y los asistentes participarán en la finalización de la decoración de este espacio sintiéndose parte de él. Además, el Mercado y sus comerciantes tendrán la oportunidad de potenciar el comercio de cercanía.

En el mercado de la Esperanza tendrán lugar otros dos talleres bajo el título 'La mesa en Navidad' y la idea es potenciar el consumo de los productos de los comercios del mercado. Durante las dos jornadas se vestirá la mesa de Navidad no sólo con mantel, platos y servilletas, sino también con los productos que se van a consumir en estas fechas. Eso será el jueves 18 de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 horas.

Finalmente, el viernes se harán otros dos en el Mercado de Puertochico de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas titulado 'Regalos do it yourself' para consumo de los productos de los comercios del mercado y fomentar la creatividad y la personalización de los regalos navideños.

Los interesados pueden apuntarse a través del correo info@livingcantabria.com