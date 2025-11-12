Tres personas, al menos una armada, atracan un bar de Torrelavega y se llevan dinero

Zona de Torrelavega donde se encuentra el bar donde se produjo el atraco - EUROPA PRESS

TORRELAVEGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, al menos una de ellas armada, atracaron anoche el bar estanco Casa Barquín de Torrelavega, ubicado en la avenida de Palencia, del que lograron llevarse "algo de dinero", según ha informado la Policía Nacional, que localizó y detuvo a uno de los posibles implicados.

Según han explicado a Europa Press fuentes policiales, sobre las 23.45 horas del martes el 091 recibió un aviso de un posible robo con intimidación en este bar de Torrelavega que en esos momentos "estaba cerrando".

A su llegada, los agentes constataron que el local había sido objeto del robo en el que habían participado tres personas, una de las cuales podría llevar un arma corta.

Posteriormente, la Policía Nacional localizó y detuvo a uno de los posibles implicados y, en estos momentos, se continúa trabajando en esclarecer los hechos.