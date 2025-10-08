Tres trasladados al hospital tras ser excarcelados en una colisión entre un camión y un coche en la A-67 en Torrelavega

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas y han tenido que ser excarceladas por los bomberos como resultado de una colisión entre un camión y un coche en la autovía A-67, a la altura de Torrelavega.

Según han informado fuentes del Centro de Atención a Emergencias el suceso se ha producido minutos antes de las 15.00 horas en el punto kilométrico 167,4 de la autovía, en sentido Palencia. El 112 ha recibido aviso de que había personas heridas y atrapadas como consecuencia del impacto.

El centro de emergencias ha movilizado a los bomberos de Torrelavega, el servicio de urgencias sanitarias 061, Guardia Civil y Mantenimiento de Carreteras.

Como consecuencia del accidente ha quedado un carril cortado.