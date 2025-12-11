Tres trasladados a Sierrallana tras colisionar varios vehículos en el nuevo ramal entre Sierrapando y Barreda

SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sido trasladadas esta tarde al Hospital Sierrallana de Torrelavega, al parecer en estado leve, tras una colisión entre varios vehículos en el nuevo ramal de la autovía A-67 entre Sierrapando y Barreda.

El accidente se ha originado poco antes de las seis de la tarde al salirse un coche de la vía en el kilómetro 185 de la citada autovía, en sentido Santander. Minutos más tarde, se ha producido un choque que ha implicado a más vehículos.

El Servicio de Emergencias 112 ha recibido el aviso de la primera incidencia minutos antes de las 18.00 horas, y sobre un cuarto de hora más tarde ha llegado la alerta de la colisión posterior, con lo que ha movilizado al 061, Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.