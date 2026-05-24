Tresviso y Tama pasan una noche tropical por encima de los 20 grados

Archivo - Tama.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 24 May. (EUROPA PRESS) -

Las localidades cántabras de Tresviso y Tama (Cillorigo de Liébana) han pasado una noche tropical con temperaturas que han superado los 20 grados centígrados.

En concreto, Tresviso ha alcanzado a las 3.00 de la madrugada los 21,6 grados, mientras que Tama ha llegado a los 21. También ha destacado el valor que ha registrado San Roque de Riomiera, que con 19,9ºC ha entrado en el ranking de los sitios donde más ha subido el mercurio de los termómetros esta noche en Cantabria.

Y a primeras horas de este domingo ya se ha comenzado a sentir el calor en la región, donde puntos como el aeropuerto Seve Ballesteros o Torrelavega han anotado máximas que han llegado a los 21ºC y 20ºC, respectivamente, a las 9.00 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

En esta jornada dominical toda Cantabria, a excepción del litoral, volverá a estar en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas, desde las 14.00 hasta la medianoche.