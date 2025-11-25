Treto, segundo punto de España con más lluvia en lo que va de día

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Treto, en el municipio de Bárcena de Cicero, ha registrado en lo que va de martes 30 litros por metro cuadrado de lluvia, el segundo punto de España con mayor precipitación acumulada, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este volumen de precipitación solo ha sido superado por el registrado en la estación meteorológica del aeropuerto de Bilbao, donde se han alcanzado los 32,4 l/m2.

Aunque ya fuera del ránking nacional, los siguientes puntos de Cantabria donde se han registrado mayores niveles de precipitación acumulada son San Roque de Riomiera, con 15,6 l/m2, y Santander, con 14,2 l/m2.

Por otra parte, Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha anotado esta madrugada la temperatura más baja del país en lo que va de día, con -6,9ºC, y ha registrado rachas de 81 kilómetros por hora, las octavas más fuertes.