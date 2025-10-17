Archivo - Turismo licita las obras de acondicionamiento de la cafetería y restaurante del Mirador de Peña Cabarga - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

La actuación, con un presupuesto de 365.684 euros, persigue ofrecer un servicio de restauración con un concepto más moderno y funcional

SANTANDER, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha sacado a licitación, a través de Cantur, el contrato de obras de actualización interior y exterior de la cafetería y restaurante del Mirador de Peña Cabarga.

El objetivo de esta actuación, cuyo presupuesto base de licitación es de 365.684 euros, es optimizar los espacios interiores para ampliar la capacidad del comedor y mejorar la estética interior y exterior con el objetivo de "dar un mejor servicio a los visitantes del nuevo Mirador de Peña Cabarga tras su apertura como instalación turística en julio", según ha explicado en un comunicado el consejero, Luis Martínez Abad.

El titular de Turismo ha señalado que, tras la rehabilitación realizada por el Gobierno de Cantabria del Monumento al Indiano, "hoy convertido en un atractivo turístico innovador que invita a conocer los paisajes de Cantabria y la historia de la comunidad autónoma a través de propuestas interactivas y realidad virtual", se hacía necesario contar con un servicio de restauración "acorde a las prestaciones del mirador, con un concepto más moderno y funcional y con capacidad de atender la mayor demanda de visitantes".

Los trabajos consistirán en la sustitución de la cubierta del edificio de la cafetería y la mejora de la terraza, mientras que en el interior se llevará a cabo una mejor distribución de los espacios que permita aumentar la capacidad del comedor.

Se dimensionará el vestíbulo de entrada y los aseos para ampliar superficie, se rediseñará la barra y el mobiliario con la finalidad de conseguir un uso más eficiente y cómodo con una imagen más actual y se actuará en la reorganización del comedor, así como en la renovación de su decoración y estética.

La actualización de la cafetería y restaurante se enmarca dentro del Proyecto de la Consejería de Turismo y de Cantur de poner en valor este enclave emblemático y su entorno.

Las obras se suman a la rehabilitación y apertura del Monumento al Indiano y el acondicionamiento de tres sendas en el entorno de Peña Cabarga, cuyo objetivo es crear un gran espacio de ocio y naturaleza, que recupere su interés turístico e incremente la oferta de los municipios en los que se asienta la sierra de Peña Cabarga.

El plazo para la presentación de oferta concluye el 12 de noviembre a las 14.00 horas.