Archivo - La UC abre la convocatoria de programas internacionales de intercambio para el curso 2026-2027 - UC - Archivo

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha abierto la convocatoria de sus programas de movilidad internacional para el curso académico 2026-2027, dirigida a estudiantes de grado interesados en realizar una estancia en el extranjero.

La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 17 de noviembre, comprende los programas Erasmus+ y los convenios bilaterales con universidades de Estados Unidos, América Latina, Australia y Canadá, con los que la UC mantiene abiertos convenios de colaboración, ha informado este miércoles la institución académica.

Durante el curso actual 2025-2026, un total de 356 alumnos de la UC están realizando estancias en el extranjero: 320 estudiantes en el marco del programa Erasmus; 22 en las universidades de Estados Unidos, Australia y Canadá; 11 en instituciones de Latinoamérica y tres en el programa bilateral con la École des Ponts et Chaussées (Francia).

Para la próxima edición, fuera de las fronteras europeas, la UC ofrece 42 plazas en universidades de Estados Unidos, Australia y Canadá, reforzando así su compromiso con la internacionalización y la formación global de su alumnado. Los centros de destino incluyen instituciones como Princeton University, Cornell University, The University of Texas at Austin, University of Technology Sydney o Virginia Polytechnic Institute & State University, entre otras.

Las plazas ofertadas forman parte de los programas gestionados por la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), dependiente del Vicerrectorado de Relaciones y Estrategia Internacional, que promueve la movilidad académica como una oportunidad para el crecimiento personal y profesional de los estudiantes.

Toda la información detallada sobre destinos, requisitos, financiación, condiciones de participación y proceso de asignación de plazas está disponible en la página oficial de la universidad.

Entre los requisitos requeridos a los aspirantes se encuentra tener aprobados el 80% de los créditos correspondientes al primer curso (48 créditos), sin perjuicio de que cada titulación establezca otros requisitos académicos superiores o el de acreditar documentalmente el nivel de idioma requerido en la universidad de destino o mediante la superación de la prueba de nivel de los idiomas alemán, francés o italiano, organizada por el Centro de Idiomas de la UC (CIUC).

La duración de las estancias en el extranjero es, como mínimo, de tres meses (90 días) y como máximo de un curso académico, no pudiéndose extender más allá del 30 de septiembre de 2027.

OFICINA VIRTUAL

La ORI ha puesto en marcha una oficina virtual, denominada 'ORI virtual' donde los estudiantes pueden acceder, de manera rápida y en un solo clic, a toda la información que se ofrece desde el servicio, como convocatorias abiertas tanto en movilidad como de prácticas, destinos de los distintos programas internacionales , testimonios o un cuadro de diálogo personalizado cuyo objetivo es informar, apoyar y guiar a los estudiantes en todas las fases de la experiencia del intercambio.