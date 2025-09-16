La UC alerta de un fraude electrónico relacionado con el pago de matrículas

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha alertado a sus estudiantes de un fraude por phising relacionado con el pago de las matrículas de la institución académica.

En un mensaje difundido por la UC y por su rectora, Conchi López, a través de las redes sociales, se ha explicado que, en las últimas horas, algunos estudiantes han recibido "correos falsos que simulan reclamar el pago de tasas de matrícula y piden transferencias bancarias a cuentas no oficiales".

Ante esta situación, la UC ha pedido "mucha atención" a sus estudiantes y ha recordado que "nunca pedirá pagos ni contraseñas por correo electrónico" y que todos los pagos se realizan exclusivamente a través de los canales oficiales" de la institución.

Así, ha solicitado a los estudiantes que si reciben un mensaje sospechoso, no lo abran, ni contesten y tampoco paguen y lo reenvíen al correo electrónico soporte@unican.es.