La UC celebra esta semana un Curso de Verano que trata de diagnosticar de manera precoz las enfermedades raras - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Curso de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) 'Hacia una economía de la salud basada en el valor: el impacto del retraso diagnóstico en enfermedades poco conocidas', se centra esta semana en identificar estrategias que favorezcan el diagnóstico precoz de las patologías raras.

En un comunicado, la UC ha informado de que este programa busca encontrar soluciones para estas enfermedades que padecen cerca de tres millones de personas en España.

Sin embargo, cada una de estas patologías afecta a menos de cinco por cada 10.000 habitantes. Y esta baja prevalencia, unida a que existen más de siete mil enfermedades poco frecuentes, dificulta su diagnóstico y retrasa el acceso de los pacientes a los tratamientos adecuados, ha subrayado.

Por eso, lograr un diagnóstico precoz, conocer dónde se encuentran las personas que padecen estas enfermedades y mejorar su acceso a tratamientos y unidades especializadas constituye uno de los principales retos del sistema sanitario.

El catedrático de la Universidad de Cantabria y codirector del curso, David Cantarero, ha apuntado que en España los diagnósticos tardíos de estas enfermedades suponen en torno a un 20% de exceso de recursos, aunque ha insistido en que el aspecto más relevante es su impacto social, ya que los pacientes y los profesionales constituyen el centro del sistema.

"Hablaremos del 'patient journey', el viaje que tienen que hacer los pacientes durante un largo itinerario existencial antes de obtener un diagnóstico adecuado y, por supuesto, un tratamiento", ha apostillado.