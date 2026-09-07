La UC comienza el curso con 2.400 alumnos nuevos, el dato más alto desde la adaptación de las titulaciones

La UC comienza el curso con 2.400 estudiantes nuevos - UC

SANTANDER, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha iniciado este lunes el curso académico 2026/27 con alrededor de 9.200 estudiantes matriculados (52 por ciento mujeres y 48% hombres), de los que 2.400 son de nuevo ingreso, lo que representa un 10% más con respecto al curso pasado.

Se trata del dato más alto desde que la institución académica realizó el proceso de adaptación de sus titulaciones al espacio europeo de Educación Superior.

Así lo ha destacado en nota de prensa el vicerrector de Ordenación Académica, Ángel Cobo, quien ha valorado positivamente el comienzo de este curso que la comunidad universitaria "afronta con ilusión y con energías renovadas", especialmente, para los alumnos de nuevo grado.

Al respecto, Cobo ha hecho hincapié en el "esfuerzo realizado" para ampliar plazas en algunos programas de alta demanda como son el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho y el programa Bilingüe con Cornell en Ingeniería Civil.

"Somos una universidad con arraigo regional, pero también tenemos esa capacidad de captar estudiantes de otras regiones e incluso estudiantes internacionales", ha señalado.

De este modo, los estudios con más alumnado de fuera de Cantabria son: Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo y Grado en Ciencias Biomédicas, con un 52%; y Grado en Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil, con un 40%.

Por áreas de estudio, el 69% de las mujeres optan por estudios vinculados con Ciencias de la Salud, mientras que el 27% se decanta por carreras de ingeniería.

Por otra parte, al alumnado de procedencia nacional, hay que sumar los 382 estudiantes del programa de movilidad internacional: 200 aproximadamente de Europa, 20 de USA y Canadá, y 30 de Latinoamérica.

NOVEDADES

El vicerrector ha incidido en que una de las novedades del curso son los dos nuevos grados en Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y el Grado en Gestión de Proyectos Internacionales e Ingeniería Civil, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Además, otra novedad es que estrena matrícula gratuita para los estudiantes de primer ingreso procedentes de Cantabria, 1.700, gracias al programa específico establecido por el Gobierno autonómico.

PERIODO LECTIVO

Las clases se extenderán hasta el 20 de mayo de 2027 en dos periodos: el primer cuatrimestre, del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2026; y, el segundo cuatrimestre, del 3 de febrero al 20 de mayo de 2027.

En el primer cuatrimestre, los exámenes serán del 16 de diciembre al 14 de enero de 2027, con convocatoria extraordinaria del 26 de enero a 2 de febrero de 2027.

Mientras, los exámenes en el segundo cuatrimestre, se celebrarán, en primera convocatoria, del 21 de mayo al 4 de junio, y, en segunda, del 17 al 24 de junio.

El alumnado puede encontrar toda la información de interés referente al nuevo curso académico en la página web de la UC.