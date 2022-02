La UC coordinará la Noche Europea de los Investigadores en el G9

SANTANDER, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) coordinará la Noche Europea de los Investigadores en el Grupo 9 de Universidades (G9), uno de los más grandes eventos de divulgación científica de Europa que este año tendrá lugar el 30 de septiembre.

Según ha informado la institución académica en un comunicado, el evento se desarrollará de forma conjunta en 13 ciudades españolas a través de un consorcio encargado del proyecto que está integrado por las instituciones del G-9 a través de sus unidades de cultura científica y de la innovación y que coordinará la UC, tras haber logrado financiación de la Comisión Europea para desarrollar este evento durante dos años.

En Cantabria este evento estará apoyado por el Gobierno de Cantabria a través de la Oficina de Asuntos Europeos, así como el Ayuntamiento de Santander.

Este proyecto permite promocionar toda la investigación que se lleva a cabo en relación a las misiones lanzadas por la Unión Europea, considerando el papel como coordinadores "una oportunidad muy importante para dar a conocer estas investigaciones y además, aportar algo a la sociedad", ha señalado el vicerrector de Investigación y Política Científica de la Universidad de Cantabria (UC), Luigi dell'Olio.

El proyecto, denominado 'Go for the Missions!' (G9 Missions), estará centrado en las cinco misiones europeas de investigación e innovación de la Unión Europea con el objetivo de plantear soluciones a los grandes problemas sociales en todo el mundo.

Estas misiones se enfocan en el cáncer, adaptación al cambio climático incluyendo la transformación social, agua y océanos, ciudades inteligentes y climáticamente neutras y salud del suelo y alimentos. Todas ellas contribuirán a los objetivos del Pacto Verde Europeo, el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La iniciativa, de dos años de duración, englobará los dos eventos principales el 30 septiembre 2022 y el 29 septiembre 2023, dos jornadas en días internacionales clave relacionados con las misiones y una parte crucial dirigida a los centros educativos con metodología innovadora e involucrando a toda la comunidad educativa. Tras cada año, se realizará un estudio para analizar el impacto producido en los diferentes colectivos.

UN PROYECTO INTERNACIONAL

La Noche Europea de los Investigadores, que se celebra en más de 370 ciudades del continente, está financiada por la Comisión Europea bajo las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) -iniciativa para fomentar las carreras científicas en Europa-, que se enmarca en Horizonte Europa, Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea.

Sus principales objetivos son acercar la figura de las y los investigadores a la ciudadanía para que se conozca su trabajo y los beneficios que aportan a la sociedad, así como fomentar la elección de una carrera científica entre el estudiantado eliminando las barreas de género.