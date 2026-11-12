La UC cuenta con 38 investigadores entre el 2% de los más destacados del mundo, según el ranking Stanford-Elsevier 2026

Archivo - Campus universitario de la Universidad de Cantabria UC desde el parque de Las Llamas - DAVID S. BUSTAMANTE - Archivo

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) cuenta con 38 investigadores incluidos en la edición de 2026 del ranking internacional World's Top 2% Scientists, elaborado a partir de la base de datos bibliométrica Scopus por la Universidad de Stanford en colaboración con Elsevier. Esta clasificación identifica al 2 por ciento de los científicos con mayor impacto a nivel mundial en sus respectivas áreas de conocimiento.

De los 38 investigadores de la UC reconocidos en esta edición, 30 figuran en la clasificación de impacto científico acumulado a lo largo de toda su trayectoria investigadora (Career-long impact), mientras que 29 aparecen en el listado correspondiente al impacto científico durante 2025 (Single-year impact).

Según ha informado este jueves la institución académica, "lo más relevante" es que un total de 21 investigadores de la UC están presentes en ambas clasificaciones, lo que pone de manifiesto tanto la consolidación de trayectorias científicas de excelencia como la repercusión internacional de la investigación más reciente desarrollada en la institución.

El vicerrector de Investigación, Transferencia y Doctorado de la UC, Luigi dell'Olio, ha destacado que "estos resultados confirman algo que en la Universidad de Cantabria sabemos bien: que una universidad de tamaño medio puede competir al más alto nivel cuando cuenta con investigadores comprometidos y grupos sólidos. Que 21 de nuestros investigadores figuren en ambas clasificaciones nos dice que no solo hay trayectorias consolidadas, sino también una investigación reciente que sigue teniendo repercusión internacional".

Dell'Olio también ha puesto en valor la diversidad de ámbitos representados. "Estar presentes en doce grandes áreas, desde la ingeniería y la medicina clínica hasta los estudios históricos o la economía, refleja la riqueza de nuestro tejido investigador" y ha asegurado que desde su departamento "seguiremos trabajando para ofrecerles las mejores condiciones y para atraer y retener el talento que garantice que esta presencia siga creciendo en los próximos años".

La presencia de investigadores de la UC en el ranking se extiende a 12 grandes ámbitos científicos, destacando especialmente las áreas de Ingeniería, con siete investigadores; Tecnologías Habilitadoras y Estratégicas y Medicina Clínica, con seis en cada una; Comunicaciones y Física y Astronomía, con cinco científicos, y Tecnologías de la Información, con cuatro.

Asimismo, la clasificación reconoce la actividad investigadora de la UC en ámbitos como Investigación Biomédica, Estudios Históricos, Economía y Empresa, Matemáticas y Estadística, Ciencias de la Tierra y Medioambientales, Entorno Construido y Diseño, y Salud Pública y Servicios Sanitarios.

DOS CLASIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El ranking World's Top 2% Scientists ofrece dos perspectivas complementarias del impacto de la actividad científica. La clasificación Career-long impact identifica a los investigadores que han acumulado una mayor repercusión científica a lo largo de su trayectoria académica, mientras que Single-year impact resalta a aquellos cuya investigación ha tenido un impacto destacado durante el último año analizado, en este caso 2025.

La clasificación se basa en indicadores bibliométricos obtenidos de Scopus, entre ellos el número de citas, el índice H, el índice hm ajustado por coautoría y un indicador compuesto que tiene en cuenta diferentes dimensiones de la producción científica y la posición de autoría.

La relación de investigadores, organizada por grandes campos científicos, es la siguiente: en Investigación Biomédica (Biomedical Research), Fernando de la Cruz, José Manuel Icardo y Luis Manuel Cruz-Orive; en Entorno Construido y Diseño (Built Environment & Design), Carlos Thomas; y en Medicina Clínica (Clinical Medicine), Miguel Ángel González-Gay, Jesús M. González-Macías, Julio Pascual, Albert Adell, J. Fernando Val-Bernal y José Antonio Riancho.

En Ciencias de la Tierra y Medioambientales (Earth & Environmental Sciences) figura Fernando J. Méndez; en Economía y Empresa (Economics & Business), Andrea Pérez y Patricia Martínez; y en Tecnologías Habilitadoras y Estratégicas (Enabling & Strategic Technologies), José Ramón San Cristóbal, María Victoria Biezma-Moraleda, José M. López, Ángel Valle, J. F. Algorri y Luis Rodríguez-Cobo.

En Ingeniería (Engineering), Ane María Urtiaga, Inmaculada Ortiz, Ángel Irabien, Jonathan Albo, César Sagaseta, Jorge Castro y Enrique F. Castillo; en Estudios Históricos (Historical Studies), Ana Belén Marín-Arroyo; y en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Information & Communication Technologies), Akemi Gálvez, Andrés Iglesias, Ignacio Santamaría y Almudena Suárez.

Finalmente, en Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics), Eduardo Casas; en Física y Astronomía (Physics & Astronomy), Miguel Moreno, Javier Junquera, Emilio Santos, José J. Gil y José Luis Bernal; y en Salud Pública y Servicios Sanitarios (Public Health & Health Services), Carmen María Sarabia.