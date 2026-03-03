La UC llama a las empresas de Cantabria a sumarse al portal de prácticas internacionales de EUNICE

Portal de prácticas. - UC

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha hecho un llamamiento a las empresas de Cantabria para sumarse al portal de prácticas internacionales de la alianza EUNICE, presente en diez países de Europa.

Este portal online facilita el contacto entre estudiantes de universidades de Alemania, Italia, Francia, Suecia, Bélgica, Grecia, Polonia, Finlandia y Portugal, y aquellas compañías interesadas en contar con perfiles internacionales en sus plantillas, ha indicado la institución académica en nota de prensa.

Con esta iniciativa, las empresas cántabras que así lo deseen aparecerán en el repositorio de destinos de prácticas disponibles para alumnado de las universidades de EUNICE.

La directora académica del Área de Estrategia Europea de la UC, Lidia Sánchez, ha destacado que la participación en este programa supone un "valor añadido" para los estudiantes y también para las empresas e instituciones colaboradoras, que pueden acceder a talento internacional, incorporar nuevas perspectivas y reforzar su proyección en el espacio europeo.

Además, esta iniciativa fue valorada muy positivamente por la Comisión Europea en su informe sobre alianzas europeas de universidades.

Las empresas interesadas en formar parte del portal de prácticas internacionales de EUNICE deben completar un formulario disponible en web.unican.es/eunice.

Sánchez ha explicado que la inclusión en este portal no implica compromiso de aceptación de candidaturas, ya que "cada empresa podrá valorar de forma independiente las candidaturas que reciba y seleccionar los perfiles que considere adecuados".

La alianza EUNICE tiene entre sus objetivos reforzar la cooperación internacional en el ámbito de la educación superior. Integra a casi 150.000 estudiantes de universidades de diez países europeos, muchas de las cuales, además, presentan altos índices de alumnado internacional en sus aulas.