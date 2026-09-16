La UC mantiene cinco áreas de conocimiento entre las destacadas por el Raking de Shanghái

Archivo - Vista aérea del campus de la UC - UC - Archivo

SANTANDER, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) mantiene su presencia en cinco áreas de conocimiento en la nueva edición del Ranking of de Shanghái, una de las clasificaciones internacionales de referencia para evaluar el rendimiento investigador de las universidades por ámbitos de conocimiento.

La UC vuelve a destacar en Ingeniería Marina/Oceanográfica, Física, Ciencias Atmosféricas, Ingeniería Civil y Matemáticas, manteniendo así las cinco áreas en las que ya obtuvo reconocimiento en la edición anterior, destaca la entidad cántabra en un comunicado.

Entre ellas, Ingeniería Marina/Oceanográfica sitúa a la UC entre las 100 mejores universidades del mundo en esta disciplina. Y se encuentra, además, en el rango 201-300 mundial en Ciencias Atmosféricas e Ingeniería Civil, mientras que Física y Matemáticas se mantienen en el tramo 301-400.

La vicerrectora de Coordinación y Comunicación, Mar Marcos, ha valorado la continuidad de la UC en estas cinco disciplinas y ha destacado que "mantener estas áreas de conocimiento en posiciones internacionales relevantes refleja la solidez y continuidad del trabajo de nuestros grupos de investigación".

"Para una universidad de nuestro tamaño, tener cinco disciplinas reconocidas en una clasificación internacional de estas características demuestra nuestra capacidad para desarrollar investigación competitiva y de impacto en diversos ámbitos especializados", ha añadido.

CLASIFICACIÓN GRAS

El Global Ranking of Academic Subjects se publica por Shanghai Ranking Consultancy desde 2009 y evalúa a universidades de todo el mundo en 57 materias pertenecientes a las áreas de Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales.

La edición de 2026 evalúa alrededor de 20.000 unidades académicas correspondientes a unas 2.000 universidades de cerca de un centenar de países y regiones.

La clasificación GRAS se elabora con el análisis de indicadores académicos objetivos y datos de terceros para medir el rendimiento de las universidades del mundo en sus respectivas materias, como la producción científica (Q1), la influencia de la investigación (CNCI), la colaboración internacional (IC), la calidad de la investigación (TOP) y los premios académicos internacionales (Award).

El índice de premios académicos internacionales se basa en la Encuesta de Excelencia Académica (AES) realizada por Shanghái Ranking desde 2017.