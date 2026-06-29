La UC y el Parlamento convocan el II Premio San Rafael al Mérito Sanitario

Imagen cartel Premio San Rafael. - UC

SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) y el Parlamento regional han convocado el II Premio San Rafael al Mérito Sanitario, que en esta edición se desdobla en dos categorías: personas y entidades.

Hasta el próximo 4 de octubre se podrán enviar propuestas a las dos modalidades del II Premio San Rafael, que tiene el objetivo de reconocer, visibilizar y destacar la trayectoria de aquellas personas y entidades cuyas aportaciones al entorno sanitario de Cantabria hayan sido excepcionales.

La rectora, Conchi López, ha destacado en nota de prensa que el Premio San Rafael nace con la vocación de reconocer a las personas e instituciones que contribuyen a mejorar la salud y el bienestar de la comunidad autónoma.

Por su parte, la presidenta de la Cámara cántabra, María José González Revuelta, ha subrayado que "la salud es un pilar básico" y con este galardón se pretende reconocer el conocimiento, el esfuerzo y el compromiso de profesionales y entidades que ayudan a afrontar los retos sanitarios presentes y futuros.

El galardón busca fomentar la difusión de las buenas prácticas y promover iniciativas que generen un impacto positivo en la salud de la población, desde la asistencia, la docencia y la investigación.

El nombre del premio evoca al papel asistencial sanitario que tuvo el Hospital de San Rafael (actual sede del Parlamento de Cantabria), cuyas puertas estuvieron abiertas entre 1791 y 1928, año en el que comenzó su actividad la Casa de Salud Valdecilla.

PLAZOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas podrán ser realizadas por personas y entidades, incluidas aquellas que se propongan a sí mismas como candidatas.

Para cada una de las categorías el premio consistirá en un reconocimiento público mediante la entrega de un diploma y una cantidad en metálico de 2.000 euros.

Las propuestas se realizarán mediante la presentación de una solicitud dirigida al Vicerrectorado de Cultura y Transferencia a la Sociedad de la UC acompañada de la documentación que fundamente la candidatura, indicando la categoría de persona o de entidad.

La presentación se realizará en la Oficina de Registro de la UC o a través de su sede electrónica haciendo uso de la instancia básica o por cualquiera de los procedimientos previstos por ley.

En los casos que se estime oportuno, la organización se reserva del derecho de solicitar información complementaria.

El jurado estará constituido por cinco personas especialistas y de reconocido prestigio en el campo de la sanidad que serán designadas por la UC y el Parlamento de Cantabria de manera consensuada, y el director del Aula de la Ciencia (UC), que actuará como secretario.

El II Premio San Rafael -que dentro de la UC se engloba en el Aula de la Ciencia, Vicerrectorado de Cultura y Transferencia a la Sociedad- se fallará el 26 de octubre y se entregará el 25 de noviembre.

En la primera edición resultó premiada la Fundación Marqués de Valdecilla y se registró una "importante" concurrencia de propuestas.