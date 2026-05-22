La UC proponer mejoras en sostenibilidad, accesibilidad, medio ambiente y digitalización a la Ley de Transporte Marítimo - UC

SANTANDER 22 May. (EUROPA PRESS) -

El director de la Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria (UC), Andrés Ortega, ha propuesto mejoras relacionadas con la sostenibilidad, la accesibilidad, el medio ambiente y la digitalización al proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de Cantabria, que se encuentra en tramitación en el Parlamento de Cantabria.

Para Ortega Piris, que realiza estas aportaciones como director de la Escuela y doctor en Marina Civil, el proyecto de Ley es "sólido", pero la incorporación de estas competencias permitiría adaptar el transporte marítimo cántabro a los retos ambientales actuales; mejorar la experiencia y seguridad de los usuarios; ordenar de forma más eficiente la actividad portuaria; y proteger el patrimonio natural y cultural de la comunidad autónoma.

Según ha informado la UC, en materia de sostenibilidad y transición energética marítima ha considerado que se deben "establecer requisitos mínimos de eficiencia energética"; incentivar el uso de embarcaciones eléctricas híbridas o de bajas emisiones; proteger el patrimonio natural cántabro mediante la declaración de zonas de navegación limitada; regular las actividades vinculadas al transporte, tomando como ejemplo las propuestas puestas en marcha por otras comunidades autónomas, y delimitar las zonas de fondeo para las embarcaciones de recreo.

"Con estas propuestas se pretende alinear la ley con la conservación del entorno y el turismo sostenible", ha explicado.

En cuanto a la accesibilidad, ha hecho hincapié en lo "poco" que profundiza el proyecto de ley en esta materia: "reconoce el derecho a la accesibilidad como un derecho de los usuarios, pero no define ni los estándares ni los mecanismos de control de esta accesibilidad", ha indicado.

Por ello, ha recomendado que se establezcan unos requisitos técnicos mínimos, tanto para embarcaciones como para puntos de embarque, además de protocolos de asistencia para personas con movilidad reducida.

Además, para el director de la ETS de Náutica, la digitalización "es la clave" en la gestión moderna del transporte marítimo y ya se encuentra implementada tanto en el transporte pasajeros como de mercancías. Por ello, ha propuesto mejoras como un billete electrónico y sistemas de reserva digitales para mejorar la atención en casos de emergencias, o una regulación específica de transporte turístico para salvaguardar zonas de alto valor medio ambiental, como las bahías de Santoña, Laredo o Santander.

También, ha apuntado otras mejoras como la regulación del impacto acústico y visual de embarcaciones o la ordenación de los puntos de atraque y la capacidad portuaria.

"Todas ellas permitirían adaptar el transporte marítimo cántabro a los retos ambientales actuales, mejorar la experiencia y la seguridad de los usuarios, ordenar de forma más eficiente la actividad portuaria y proteger el patrimonio natural y cultural de Cantabria", ha concluido.

El director de la ETS de Náutica ha realizado todas estas aportaciones durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Parlamento de Cantabria el 24 de marzo. Una comparecencia que aprovechó para cursar invitación a sus miembros a visitar las instalaciones de la Escuela.

Una visita que tuvo lugar este jueves y a la que han acudido su presidente, Alejandro Liz, y los miembros de la misma Armando Blanco, Rafael de la Gándara y Jorge Gutiérrez.

Durante la visita se ha realizado un recorrido por las distintas instalaciones de la Escuela haciendo especial hincapié en los simuladores de última generación de navegación, comunicaciones y controles de máquinas, así como en los laboratorios de los distintos grupos de investigación que en ella trabajan.