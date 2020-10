La UC reanuda las elecciones a rector tras aprobar el Consejo de Gobierno el voto electrónico

Aprobada la adhesión al Clúster de la Industria del Besaya y la distinción al profesor Michael Shub como 'Doctor Honoris Causa'

SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria (UC), reunido esta jueves de manera telemática, ha aprobado la normativa de voto electrónico en la institución, una nueva regulación que permitirá reanudar próximamente las elecciones a rector, en las que Ángel Pazos era el único candidato.

Este proceso electoral quedó interrumpido el pasado 16 de marzo por la Junta Electoral debido a que la pandemia sanitaria por el COVID-19 provocó el cese de la actividad presencial en la institución y, por lo tanto, imposibilitaba continuar con el proceso al encontrarse confinada la comunidad universitaria. Las elecciones estaban previstas para finales de marzo.

La normativa aprobada este jueves consiste en la emisión del voto de forma remota mediante técnicas propias de la administración electrónica que, en todo caso, garantizarán la accesibilidad, el secreto e integridad del voto.

El uso del procedimiento de voto electrónico remoto se podrá utilizar en cualquier proceso electoral para la elección de los órganos de gobierno y representación en la UC, según ha informado en un comunicado la institución académica.

Para ello, se constituirá una única Mesa electoral electrónica, integrada por cuatro miembros designados por sorteo por la Junta electoral correspondiente.

DISTINCIÓN COMO DOCTOR HONORIS CAUSA AL PROFESOR SHUB

Además de abordarse este asunto, el Consejo de Gobierno, presidido por el rector, Ángel Pazos, ha informado también favorablemente de la propuesta del Departamento de Matemáticas, Estadística y Computación (MATESCO), con el apoyo de la Facultad de Ciencias, de la concesión del grado de Doctor Honoris Causa por la UC a Michael Shub, profesor del City College of City University of New York.

Con la concesión del grado de Doctor Honoris Causa se reconocen sus contribuciones de "amplísimo calado e impacto relevante" en campos como los sistemas dinámicos, teoría de la computación y complejidad algorítmica, con más de 140 publicaciones en prestigiosas revistas matemáticas.

Por sus méritos científicos, Shub ha sido reconocido con diversas distinciones, entre las que destacan el ser Fellow of the New York Academy of Sciences, Fellow of the American Association for the Advacement of Science, Fellow of the Fields Institute y Fellow of the American Mathematical Society.

En la propuesta para este título, se subraya que la actividad investigadora del profesor Shub "ha tenido y sigue teniendo un impacto inmenso en varios grupos de investigación de la Universidad de Cantabria, manteniendo una estrecha colaboración científica que ha producido numerosos trabajos conjuntos, tanto en el ámbito de la computación teórica como en el de la complejidad algorítmica".

ADHESIÓN AL CLÚSTER CINBESA

En materia de investigación y transferencia del Conocimiento, el órgano de Gobierno dio el visto bueno a la adhesión de la UC al Clúster de la Industria del Besaya (CINBESA).

También, en materia de cultura y participación social, se ha aprobado una modificación de criterios de admisión a la Escuela Infantil.

Por último, el rector, en su informe, ha repasado todas las medidas puestas en marcha con motivo del procedimiento de retorno a la actividad presencial para garantizar un protocolo de seguridad, en el inicio del curso académico, a toda la comunidad universitaria.