La UC registra una "altísima" tasa de empleo de sus egresados del curso 2023-2024: 77,4% de grado y 87,6% de máster

Presentación de la Memoria de la UC 2025-2026. - UC

SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha registrado una "altísima" tasa de empleo entre sus egresados del curso 2023-2024 tras un año en el mercado laboral.

En concreto, el 77,4 por ciento de los estudiantes de grado y el 87,6 por ciento de máster han conseguido trabajo al año de finalizar sus estudios --frente al 71% y 82%, respectivamente, del curso anterior--.

Así lo han destacado la rectora de UC, Conchi López, y la vicerrectora de Comunicación y Coordinación, Mar Marcos, que han presentado este lunes en rueda de prensa la Memoria de la UC correspondiente al curso 2025-2026, en la que han destacado que las cifras de empleo son "muy optimistas" y muestran que "cuanto mayor grado de educación, más posibilidades de empleo".

López también ha subrayado que la UC se situó en 2026 en la segunda posición del ranking CyD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) en investigación, de las 84 universidades españolas participantes.

En cuanto a la captación de fondos, ha indicado que la institución académica consiguió 25,1 millones de euros en el curso 2025-2026 frente a los 31,5 millones del anterior, debido principalmente a la finalización de los fondos europeos Next Generation y MMR. No obstante, ha apuntado que los fondos privados se incrementaron un 21%.

La rectora ha señalado que el curso pasado estuvo marcado por la aprobación del Plan Estratégico 2026-2030, el proyecto de nuevos Estatutos (en fase de aprobación por parte del Ejecutivo autonómico) , la puesta en marcha de dos nuevas titulaciones Grados en Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos, y en Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil--, la creación del centro TIC, la transformación digital y el aumento de la presencia internacional.

En cuanto a la Formación Profesional (FP), López ve "muy buena noticia" que tenga "más prestigio" dado que cree que "todas las formas de formación son necesarias" y, además, "sirve de pasarela de acceso a la universidad". "Se va a trabajar más en el futuro... No lo veo como una competencia", ha dicho a preguntas de la prensa.

3% MÁS DE ALUMNOS

Por su parte, la vicerrectora ha detallado que el curso 2025-2026 contó con un total de 13.354 alumnos, 923 más que el anterior (+3%). Un crecimiento "inesperado" dado que la tendencia es descendente por la bajada demográfica, ha dicho.

Del total de estudiantes, 10.393 eran de grado y máster (444 más), de los que el 52% eran mujeres y 48% hombres en grado, mientras que en máster estaban igualados al 50%.

No obstante, aunque hay cierto "equilibrio" por género, en determinadas ramas de conocimiento se sigue apreciando una brecha, como es el caso de las ingenierías, en las que solo el 27% de los estudiantes son mujeres.

Asimismo, ha ensalzado que del personal contratado para proyectos de investigación (283) el 53,3% eran hombres y el 46,6% mujeres, lo que pone de manifiesto, a su juicio, "un futuro muy optimista" para la igualdad en la investigación.

Marcos también ha puesto en valor el "éxito" del Programa Senior para mayores de 50 años, que en el curso 2025-2026 alcanzó los 444 estudiantes.

Finalmente, la UC contó en los presupuesto de 2026 con 139,5 millones de euros --119,8 millones públicos (104 del Gobierno de Cantabria) y 19,5 millones privados--.