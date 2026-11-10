La UC restaura el mástil de señales de la ETS de Náutica

Asistentes a la presentación de la restauración del mástil - UC

SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha restaurado el mástil de señales de la Escuela Técnica Superior (ETS) de Náutica, que formará parte de las celebraciones del Día Marítimo Europeo que se celebrará en Santander en mayo de 2027.

La rectora, Conchi López, y el director de la ETS de Náutica, Andrés Ortega, han presentado este martes el resultado de estos trabajos de restauración del histórico mástil de 24 metros de altura que es Patrimonio Cultural de la UC y que está ubicado en la zona de Gamazo.

López ha destacado que "refleja la historia de la ciudad y de la región" y que transmitirá a las siguientes generaciones "una actividad que está en el ADN de Santander: el puerto".

Precisamente, la UC pidió en el año 2021 al Gobierno de Cantabria su protección dado su alto interés histórico dentro de la trayectoria marítima de la ciudad de Santander y Cantabria.

Por su parte, Ortega ha explicado que es una "pieza única" del patrimonio industrial de Cantabria, símbolo de la Escuela y último vestigio de un tiempo en el que el éxito del comercio marítimo y su seguridad dependían en gran medida de las comunicaciones entre mar y tierra mediante la utilización de banderas y señales del Código Internacional.

Ha detallado que procede de la antigua estación semafórica de Cueto, junto a Cabo Mayor, en donde estuvo en uso ininterrumpidamente durante 69 años, desde 1899 hasta 1968 y, tras casi 20 años de abandono, fue restaurado y trasladado hasta Gamazo e inaugurado junto al edificio de Náutica el 21 de septiembre de 1987 por el entonces ministro de Transportes, Abel Caballero.

"Después de tantos años, y libre de la tecnología que actualmente marca el rumbo de gran parte de nuestras vidas, el semáforo está plenamente operativo y listo para retomar sus funciones si así lo demandaran las autoridades navales o portuarias correspondientes", ha asegurado.

En el acto han participado también el representante de la Asociación Mil Velas y exdelegado de la Agencia Estatal de Meteorología, José Luis Arteche; el presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, y el comandante naval de Santander, Jorge Hernández de Armijo, entre otros.