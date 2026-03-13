La UC seguirá al cargo del control de las condiciones ambientales y el biodeterioro de la Cueva de Altamira

Archivo - Mediciones en la cueva de Altamira - UC - Archivo

SANTANDER 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria seguirá al cargo del control y seguimiento de las condiciones ambientales y el biodeterioro de la Cueva de Altamira, labor de la que se encarga desde 2015.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el jueves el anuncio del Ministerio de Cultura de formalización del contrato con la UC, que ha sido la única ofertante.

El montante del contrato asciende a 120.000 euros y la duración es por 12 meses.