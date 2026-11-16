La UC sigue trabajando para construir una residencia de estudiantes, "con o sin" financiación externa

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SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) sigue trabajando para construir una residencia de estudiantes, con la intención de llevarla a cabo "con o sin" financiación externa, si bien intentará conseguir financiación complementaria del Plan Estatal de Vivienda, a través de los acuerdos del Ministerio con las comunidades autónomas.

Así lo ha manifestado la rectora de la UC, Conchi López, este lunes a preguntas de la prensa, en las que ha lamentado que Cantabria finalmente se haya quedado fuera de la financiación estatal en materia de alojamientos universitarios, sin que desde el Gobierno central diera "ninguna justificación", pese a las alegaciones presentadas previamente, en la resolución provisional.

No obstante, ha avanzado que la Universidad está en contacto con el Gobierno de Cantabria para ver si hay posibilidades de financiación a través de los acuerdos de las comunidades autónomas con el Ministerio en relación al Plan de Vivienda.

Asimismo, ha aseverado que, independientemente de lo que pase con la financiación externa, con las condiciones que tiene la institución académica en la actualidad, ésta podría llevarlo a cabo "incluso sin esa financiación".

PREPARA LOS PLIEGOS DE CONTRATACIÓN

Así, López ha indicado que la UC sigue "adelante" con el proyecto --que contemplaba albergar la residencia de estudiantes con 116 habitaciones en una parcela que la UC tiene en la Avenida de Los Castros de Santander--.

Según ha detallado, en estos momentos la UC está trabajando en la preparación de los pliegos de contratación, que es un proceso "muy complejo" dado que se requiere que esté "muy bien hecho" para que el contrato de explotación sea "atractivo" para las empresas y "no genere problemas a la universidad".

La rectora ha hecho estas declaraciones en la presentación de la Memoria de la UC correspondiente al curso 2025-2026.