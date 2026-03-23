UGAM-COAG alerta de que la industria láctea está intentando imponer bajadas de precios "totalmente injustificadas"

Archivo - Varios manifestantes con pancartas de UGAM-COAG - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGAM-COAG ha alertado este lunes de que la industria láctea está intentando imponer bajadas de precios "totalmente injustificadas" en plena negociación de los nuevos contratos obligatorios.

Una maniobra que, de prosperar, "incumpliría de lleno la Ley de la Cadena Alimentaria" y "pondría contra las cuerdas a miles de explotaciones familiares", ha denunciado en un comunicado, en el que ha exigido a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que actúe de oficio.

Según UGAM-COAG, en un momento en el que los costes de producción se han disparado por la inestabilidad internacional, pretender que los ganaderos firmen contratos por debajo de costes es "irresponsable, ilegal y absolutamente inasumible".

Por ello, han reclamado a la AICA intervenga de oficio, "porque lo que está ocurriendo no son negociaciones: son abusos de poder", sostienen las organizaciones agrarias.

En este sentido, ha afirmado que cada año, la industria concentra más poder y los ganaderos menor capacidad de negociación, con el resultado de que "en la última década ha desaparecido casi la mitad de las explotaciones lácteas, mientras que el número de compradores apenas se ha reducido".

Han indicado que las bajadas anunciadas en Galicia "han encendido todas las alarmas" en un contexto en el que el gasóleo agrícola ha subido casi un 42% desde el inicio del conflicto en Oriente Medio y "los piensos y suministros van detrás, empujando los costes hacia arriba".

Sin embargo, la industria, "en lugar de reconocer esta realidad, presiona para bajar precios como si viviéramos en un mercado ficticio".

UGAM-COAG ha explicado que está recibiendo casos de ganaderos a quienes se les presentan ofertas "fuera de plazo, sin posibilidad real de negociación y con precios que destruyen valor, justo lo que la ley prohíbe". "Y en demasiadas ocasiones, las explotaciones más pequeñas -muchas de ellas dirigidas por mujeres- son las que sufren el trato más abusivo", ha abundado.

Sin embargo, ha asegurado que los ganaderos "no vamos a firmar nuestra sentencia de muerte" y ha subrayado que "cualquier intento de coaccionar a las ganaderas y ganaderos para que firmen contratos por debajo de los costes de producción debe ser perseguido sin contemplaciones por las autoridades competentes".

"Desde todas las uniones de COAG en todo el territorio español estamos trasladando, cada abuso, cada presión y cada contrato impuesto que pretende destruir valor, incumpliendo lo que marca la Ley de la Cadena", ha indicado al respecto.

Las organizaciones exigen investigaciones de oficio "ya" porque la industria "está actuando al margen de cualquier criterio objetivo: con los costes disparados, con una necesidad evidente de producto para garantizar el abastecimiento y aun así, empujando al sector hacia el cierre".

"Es ahora cuando hay que atajar esta situación; la industria no escucha razones y está llevando a las explotaciones al límite", ha denunciado Rosario Arredondo en representación de las organizaciones, quien ha instado a todos los ganaderos que estén sufriendo presiones en este sentido a que lo comuniquen de inmediato a UGAM-COAG, que actuará en cada caso "hasta las últimas consecuencias".

Por su parte, el secretario general de UGAM-COAG, Luis Pérez Portilla, ha enfatizado que "si quieren leche, que la paguen como se merece, porque no podemos perder más ganaderos en Cantabria".

"Defender precios justos es defender el futuro del medio rural. Si permitimos que la industria siga marcando unilateralmente las reglas, España acabará dependiendo de leche en polvo importada mientras nuestras cuadras se vacían. No lo vamos a consentir. No vamos a desaparecer en silencio. UGAM-COAG está preparada para dar la batalla", ha advertido.