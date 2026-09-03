UGT se adhiere a la Plataforma por la Enseñanza Pública de Cantabria pero con autonomía e independencia sindical

Archivo - Foto de archivo de una manifestación por la enseñanza pública en Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sector de UGT Enseñanza ha anunciado este jueves su decisión de adherirse a la recién constituida Plataforma por la Enseñanza Pública de Cantabria con el objetivo de "sumar fuerzas" en la defensa del sistema educativo público de la comunidad autónoma "pero con los matices propios que garantizan nuestra plena autonomía e independencia sindical, al no estar de acuerdo en todas sus reivindicaciones".

"Esta decisión responde a la responsabilidad histórica de hacer frente común ante los retos urgentes de la enseñanza pública de Cantabria, como la pérdida de puestos de trabajo docentes respecto al curso anterior, la necesidad de frenar recortes y privatizaciones, el impulso a la gratuidad de los servicios complementarios y la exigencia de infraestructuras dignas en los centros educativos", ha explicado UGT Enseñanza en un comunicado.

En su escrito, reitera que, no obstante, "ha dejado inequívocamente sentado" que participará en este espacio unitario manteniendo "la más absoluta autonomía e independencia en su estrategia y en la toma de decisiones".

En este sentido, el sindicato ha remarcado que su "guía prioritaria e irrenunciable de actuación" es la defensa de los trabajadores de la enseñanza y la mejora de sus condiciones laborales y retributivas.

Por ello, UGT Enseñanza en Cantabria ha puntualizado que sus decisiones "no estarán supeditadas a agendas ajenas, reservándose la libertad de apoyar, matizar o rechazar de forma independiente cualquier acción o propuesta futura".

El sindicato ha subrayado que "si bien la movilización social constituye un instrumento complementario de presión, la representación legal del profesorado y la negociación colectiva se ejercen formalmente en los órganos oficiales reconocidos por la ley, como la Mesa Sectorial de Educación y la Junta de Personal Docente".

"En estos foros institucionales, UGT continuará exigiendo de manera directa a la Consejería de Educación avances concretos en la bajada progresiva de ratios en todas las etapas, la reducción de la jornada lectiva y de la carga burocrática, y la estabilidad del personal interino, así como cualquier otro asunto de actualidad", ha subrayado.

UGT ha matizado que en el marco del actual proceso electoral sindical, velará para que la plataforma sea "una herramienta constructiva para la comunidad educativa" y mantendrá en todo momento "una voz propia, coherente y diferenciada, avalada por su solvencia en las mesas de negociación y su compromiso continuo con los derechos del profesorado y la calidad de la escuela pública".