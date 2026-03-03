UGT advierte que Cantabria "se instala en el vagón de cola del empleo en España"

Archivo - Oficina de empleo en Santander - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha lamentado este martes que el desempleo se haya incrementado en la Comunidad Autónoma el pasado febrero, por tercer mes consecutivo, "en un inicio del año 2026 que nos reafirma en el vagón de cola del empleo en España tanto en la cantidad como en la calidad".

Cantabria fue la tercera autonomía con más aumento del paro el mes pasado con 372 personas desempleadas más, en su gran mayoría mujeres, jóvenes y vinculadas al sector servicios, lo que para Carmona confirma "la tendencia habitual del mercado laboral en estas fechas y los colectivos que suelen verse afectados".

Y es que el paro suele aumentar en febrero en Cantabria, aunque este año ha registrado "el mayor incremento de los últimos cinco años" y, aunque todavía hay algo más de medio centenar de personas desempleadas menos que hace un año, "ese colchón se va acabando y ya somos la tercera autonomía con menor descenso en comparación a 2025", ha advertido el secretario general de UGT en Cantabria.

Al respecto, Carmona ha recalcado que en el último año ha descendido el paro registrado en Cantabria un 2%%, casi tres veces menos que en España (-5,8%) y también es la tercera autonomía con menos incremento anual de las afiliaciones a la Seguridad Social, un 1,2% o la mitad que en el resto del país (2,24%).

"Crecemos menos en cantidad y, una vez más en la calidad del empleo, porque, aunque aumentó la contratación indefinida el mes pasado casi un 5% y disminuyó un 19% la temporal, Cantabria sigue siendo en estos dos primeros meses de 2026 una de las cuatro autonomías que no logra superar el 30% de contratos indefinidos y nos mantenemos 14 puntos por debajo de la media nacional (28,5 por 42,9%)", ha precisado.

Finalmente ha indicado que, aunque Cantabria sigue "en niveles altos" de protección por desempleo con la tasa de cobertura más alta de los últimos 15 años (78,3% el pasado mes de enero), continúa habiendo "casi un 30% de personas desempleadas (más de 8.000) que no perciben prestación por desempleo".