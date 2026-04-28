UGT alerta de que Cantabria es de las CCAA donde menos crece el empleo, tres veces por debajo que a nivel nacional

Archivo - El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona. Foto de archivo - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT ha advertido de que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre confirman a Cantabria como una de las comunidades donde menos ha crecido el empleo en el último año, un 0,8 por ciento, tres veces menos que a nivel nacional (+2,42%).

"Tenemos el mayor número de personas ocupadas (más de 264.000) y el menor de desempleadas (21.400) en estas fechas desde 2008 pero el empleo sigue creciendo en Cantabria muy por debajo que en el resto del país", ha señalado el secretario general de UGT Cantabria, Mariano Carmona.

Además, ha incidido que el empleo que se crea está "muy centrado" en el sector servicios, donde se localiza más del 90% del aumento de la población ocupada cántabra --2.100 de los 2.300 más del último año--, mientras la industria ha perdido 3.000.

"Tres de cada cuatro personas ocupadas en Cantabria son del sector servicios, lo que reafirma la necesidad de un nuevo modelo productivo donde los sectores económicos estén más compensados y se potencia especialmente al primario y a la industria", ha opinado.

En términos generales, ha indicado que el primer trimestre de este año ha sido "especialmente negativo porque se ha registrado el mayor incremento del desempleo desde 2017 en comparación al último del año pasado y los 1.900 ocupados menos registrados son el mayor descenso en un trimestre desde el anómalo año de 2020 por el Covid".

Además, aunque ha valorado que Cantabria sigue teniendo la menor tasa de paro (7,49%), 3,34 puntos que la del conjunto del país (10,83%), también cuenta con una de las menores tasas de actividad que determinan las personas vinculadas al mercado de trabajo, que está cuatro puntos por debajo de la española (54,75 por 58,86%).