UGT alerta de la "sobrecarga asistencial" y la "falta de planificación" ante la gripe estacional en Cantabria

SANTANDER 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT ha denunciado la "sobrecarga asistencial y la falta de planificación" en el sistema sanitario público por la gripe estacional en Cantabria, lo que afecta "tanto a la salud física y emocional de los trabajadores como a la calidad de la atención a la ciudadanía".

En un comunicado, el responsable de UGT-Sanidad en Cantabria, Fernando Carmona, ha recordado que la epidemia de gripe es un fenómeno estacional, cíclico y previsible, sobre el que existen estimaciones previas por parte de los servicios de Salud Pública, pero, "pese a esta previsibilidad, la respuesta vuelve a ser insuficiente y el sistema sanitario entra de nuevo en una situación de fuerte tensión".

"En pleno pico epidémico, desde UGT recibimos las mismas quejas que se repiten año tras año, con profesionales sanitarios trabajando al límite, servicios saturados y un sistema incapaz de absorber la demanda asistencial con normalidad", ha lamentado.

Carmona ha explicado que UGT pone el foco en los planes de contingencia de los centros sanitarios, "que deberían permitir una respuesta eficaz" ante situaciones previsibles como la gripe estacional, si bien su aplicación "vuelve a evidenciar carencias estructurales que se repiten año tras año".

"La situación vivida en hospitales como Sierrallana, Valdecilla y el de Laredo es representativa del conjunto de Cantabria porque en estos centros se han reforzado de diferente manera en las últimas semanas las distintas categorías profesionales y habilitado espacios extraordinarios, muchos de ellos ya utilizados durante la pandemia de COVID-19, y aun así, las quejas coinciden en que están en que hay escasez de personal y material y que los profesionales están maltratados", ha indicado.

Así como que el trabajo desarrollado durante las últimas semanas "no ha sido suficiente para evitar el colapso", ya que estos episodios "continúan abordándose como situaciones excepcionales cuando son recurrentes y previsibles", ha reiterado.

Para el responsable de UGT-Sanidad en Cantabria, "el principal cuello de botella sigue siendo estructural: faltan camas, faltan profesionales y faltan infraestructuras adecuadas, lo que provoca bloqueos asistenciales, saturación de urgencias y la utilización de espacios no diseñados para la atención prolongada de pacientes".

El sindicalista ha criticado que esta presión asistencial mantenida está generando un "desgaste profundo" entre los profesionales sanitarios. "El burnout ya es una realidad, con jornadas prolongadas, sobrecarga emocional y la frustración de no poder ofrecer la atención que los pacientes merecen".

"Los usuarios también sufren directamente las consecuencias, con pacientes atendidos en pasillos, estancias prolongadas en salas intermedias de hospitalización y demoras asistenciales que se han normalizado de forma inaceptable", ha señalado Carmona.

DEBATE SOBRE LAS PRIORIDADES ASISTENCIALES

Ante esta situación, UGT ha reclamado abrir un debate sobre las prioridades asistenciales en los periodos de alta demanda previsible que se consideran imprescindibles. Al hilo Carmona considera necesario cuestionar si, en momentos de máxima presión por la gripe estacional, "debe mantenerse la actividad extraordinaria destinada a la reducción de listas de espera".

"Esta actividad consume recursos humanos, materiales y camas hospitalarias que podrían destinarse temporalmente a la atención de procesos agudos y urgentes de salud pública; mantenerla en estos periodos agrava el colapso, incrementa la sobrecarga profesional y deteriora la calidad asistencial", ha argumentado el sindicalista.

Por todo ello, UGT ha exigido una planificación "realista", refuerzos estructurales de personal, inversión en infraestructuras y una gestión que sitúe la salud pública y las condiciones laborales "en el centro de las decisiones".