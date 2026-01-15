UGT celebra este viernes su primer Comité Regional desde la reelección de Mariano Carmona

Archivo - El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Cantabria celebrará este viernes, 16 de enero, su primer Comité Regional en el actual mandato de la Ejecutiva regional y tras la reelección de Mariano Carmona como secretario general en febrero del año pasado.

El máximo órgano entre congresos se celebrará en el salón de actos Bruno Alonso en la sede del sindicato en Santander a partir de las 10.00 horas, y analizará, entre otras cuestiones, la actual situación socioeconómica y laboral de Cantabria.

Además, repasará la evolución de la afiliación y de la representatividad en las elecciones sindicales y tratará el presupuesto del sindicato para este año, ha informado en un comunicado el sindicato.

El Comité Regional está formado por un pleno de 62 miembros en representación de las diferentes federaciones y uniones comarcales del sindicato, además de los integrantes de la actual Ejecutiva regional liderada por Carmona.