UGT se concentrará el lunes ante el Parlamento para exigir un convenio de dependencia autonómico

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SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación UGT Servicios Públicos ha convocado una concentración de protesta el próximo lunes, 21 de septiembre, a las 15.30 horas, ante la sede del Parlamento de Cantabria, para "forzar la negociación" de un convenio colectivo autonómico del sector de la dependencia, en la actualidad "bloqueada" por una disposición legal de la Ley de Derechos y Servicios Sociales.

La organización sindical exige a los grupos parlamentarios que cumplan con el compromiso de modificar la disposición adicional quinta de la Ley de Derechos y Servicios Sociales para tener la cobertura legal necesaria para negociar un convenio colectivo autonómico, ha indicado en nota de prensa.

La secretaria del Sector de Dependencia de UGT en Cantabria, Gema Fernández, ha señalado que mientras no se modifique esta disposición legal el sector de la atención a la dependencia, que emplea a más de 10.000 personas trabajadoras en Cantabria, más de un 80% de ellas mujeres, "seguirá dependiendo de un convenio colectivo estatal desfasado y con unas malas condiciones laborales y salariales que pone en riesgo el futuro de un sector de una importancia social incuestionable".

"Es de interés general para el sector de la dependencia negociar y firmar un convenio colectivo de Cantabria que dignifique a las trabajadoras y trabajadores del sector porque, de lo contrario, se irá quedando sin mano de obra progresivamente y sin la atención que requieren las personas usuarias", ha advertido.

La concentración convocada por UGT ante el Parlamento de Cantabria afecta a un sector de atención a la dependencia que incluye las residencias, el SAD (Sistema de Ayuda a Domicilio) y la teleasistencia.