UGT critica que los SUAP de Laredo, Colindres y Meruelo no tuvieron médicos el domingo del Puente de la Constitución

SANTANDER 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Sanidad de la Federación UGT Servicios Públicos ha vuelto a criticar este miércoles "el abandono" de la atención sanitaria en la Comarca Oriental de Cantabria, que el pasado domingo del Puente de la Constitución tuvo tres servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) sin médico: Laredo, Colindres y Meruelo.

En un comunicado, el sindicato ha reiterado su rechazo a que la escasez de personal médico en centros de salud, consultorios rurales, en los propios SUAP y en el Hospital de Laredo "se haya convertido en la nueva normalidad" de la atención sanitaria en la Comarca Oriental.

"La Comarca Oriental tiene una gran dispersión y por eso es necesario que servicios de Urgencias de Atención Primaria cuenten con personal suficiente porque nunca se sabe cuándo puede surgir una urgencia vital, teniendo en cuenta además que si todos los SUAP están cubiertos no se satura el Hospital de Laredo", ha agregado UGT-Sanidad.

Al respecto, ha señalado que el Hospital de Laredo, "ya de por sí", tiene "sus propias carencias" con el nuevo Plan de Reordenación Transitoria de la actividad de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT), "que no tiene fecha límite y que provoca que los fines de semana y festivos sigamos con un traumatólogo de guardia haciendo de consultor telefónico".

"Es inadmisible que esta situación se normalice y que, incluso, en una urgencia en cualquiera de los municipios donde no ha habido médico, llegue mucho antes el servicio de ambulancias que el SUAP porque viene desde otro municipio lejano", ha subrayado UGT-Sanidad, que ha reclamado "medidas urgentes" ante este abandono en la atención sanitaria comarcal, tras recordar la cercanía de las fiestas navideñas y "el incremento de servicios que suele generar".