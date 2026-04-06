UGT, CSIF y SIEP denuncian el aumento del personal elegido "a dedo" en el Gobierno de Cantabria

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SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CSIF y SIEP han denunciado hoy "el preocupante incremento de la elección de personal a dedo o designaciones discrecionales" en la Administración del Gobierno de Cantabria, en lo que consideran "una práctica que vulnera los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

En un comunicado, estas organizaciones sindicales han indicado que desde hace meses reclaman la eliminación de las comisiones de servicio excepcionales porque, "bajo el pretexto de la urgente necesidad, están siendo utilizadas de forma sistemática para cubrir puestos mediante designaciones a dedo en las Consejerías".

Se trata de "una solución extraordinaria que se ha convertido en una práctica habitual", han denunciado, apuntando que este hecho genera "un grave perjuicio al personal funcionario y un aumento de la conflictividad laboral", tal y como trasladaron a la Administración en la reunión mantenida la pasada semana.

Los tres sindicatos han señalado que mientras se espera la resolución del concurso de méritos convocado hace casi un año, "surgen necesidades inaplazables que se cubren sin ningún procedimiento público ni garantías de transparencia; y en los últimos cuatro meses, estas designaciones han crecido hasta 89".

"A ello se suma una situación especialmente preocupante: funcionarios que han obtenido sus puestos mediante procedimiento público no se les deja salir de sus puestos de origen, permitiendo que dichos puestos sean ocupados por candidatos con menor puntuación y vulnerando el principio de mérito", han criticado.

UGT, CSIF y SIEP han asegurado que estas comisiones extraordinarias, que por normativa están limitadas a tres meses, "se prolongan en la práctica sin control apoyadas en informes cuya justificación resulta, en muchos casos, cuestionable", a la vez que han reiterado su oposición a que "un sistema que es excepcional, se haya generalizado en todas las consejerías".

PLAZAS DE CONDUCTOR

Por otro lado, UGT, CSIF y SIEP han censurado la futura convocatoria de plazas de conductor de consejero como personal laboral mediante oposición libre, una decisión que, según señalan, "vulnera el derecho del personal fijo" de acceder a estos puestos mediante concurso de méritos y de promoción interna "incluso cumpliendo los requisitos para poder desempeñar la categoría profesional".

"Esta circunstancia evidencia, una vez más, que los procesos de selección se están viendo condicionados por criterios políticos", han recalcado.

UGT, CSIF y SIEP han agregado que "pese al rechazo unánime de las organizaciones sindicales", la Administración "no ha ofrecido explicación alguna a pesar de haber insistido en que se justificara de forma motivada esta decisión que afecta a la carrera profesional del personal laboral".

Las tres organizaciones sindicales consideran que esta forma de gestión de personal "no es propia de una Administración pública que respete los derechos de sus empleados ni los principios constitucionales que deben regir el acceso al empleo público".

Por todo ello, han exigido la suspensión "inmediata" de las comisiones de servicio excepcionales, la modificación "urgente" de la normativa para garantizar procedimientos "ágiles, transparentes y ajustados a los principios de igualdad, mérito y capacidad", además de solicitar la apertura de un proceso real de negociación con las organizaciones sindicales.

"La falta de respuesta por parte de la Administración ha derivado en una judicialización permanente de los conflictos durante toda la legislatura, una situación que evidencia el deterioro del diálogo social", han concluido.