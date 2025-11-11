UGT defiende que la inmigración sostiene el crecimiento demográfico de Cantabria desde 2021

SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha defendido que la inmigración sostiene el crecimiento demográfico de Cantabria desde 2021, que ha aumentado un 1,05 por ciento "exclusivamente" por el incremento de casi un 25 por ciento de personas nacidas en el extranjero; y más del 30 por ciento del empleo de los sectores más necesitados de mano de obra, como la hostelería, la construcción y el transporte.

Así lo recoge en el informe elaborado por el sindicato para desmentir con estadísticas prejuicios contra la población extranjera, que han presentado el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona; y el responsable del Área Confederal de Migraciones de UGT, Cesc Poch, en rueda de prensa.

El UGT impartirá este martes a sus delegados el taller 'Trabajo libre de bulos', en el que aclara que "la población de nacionalidad extranjera no solo evita perder población en Cantabria, también rejuvenece a la cuarta comunidad autónoma con mayor edad media del país, 46,8 años".

Asimismo, desmiente algunos bulos relativos a la población extranjera vinculados a su "supuesto uso abusivo" de la sanidad pública, de las prestaciones asistenciales y los servicios sociales o de las pensiones públicas. Y es que en 2024 un 8,6% de las visitas registradas en la Atención Primaria del SCS fueron personas de nacionalidad extranjera.

